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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:52
https://ria.ru/20200512/1571326288.html
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч

14:52 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 66 тысяч, более 2,3 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 66 119. За все время скончался 2 331 пациент с коронавирусной инфекцией. Более 22 тысяч человек после заражения COVID-19 выздоровели.
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Скорость распространения нового коронавируса
Наибольшее количество случаев в Африке наблюдается в ЮАР (10 652), Египте (9 746), Марокко (6 226) и Алжире (5 891).
Больше всего зараженных скончалось в Египте (533) и Алжире (507).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)МароккоЮАРВ мире
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