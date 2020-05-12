В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 66 тысяч

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 66 тысяч, более 2,3 тысячи человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения на Африканском континенте достигло 66 119. За все время скончался 2 331 пациент с коронавирусной инфекцией. Более 22 тысяч человек после заражения COVID-19 выздоровели.
Больше всего зараженных скончалось в Египте (533) и Алжире (507).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.