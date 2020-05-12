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2020-05-12T14:59
https://ria.ru/20200512/1571325999.html
Клинцевич призвал перейти к мерам экономического воздействия на Польшу
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РИА Новости

Клинцевич призвал перейти к мерам экономического воздействия на Польшу

14:48 12.05.2020 (обновлено: 14:59 12.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФранц Клинцевич
Франц Клинцевич
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Антироссийская риторика властей Польши и их действия в этом ключе должны встречать более "жесткий" ответ со стороны России, меры могут быть предприняты на экономическом уровне, считает сенатор Франц Клинцевич.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика России". В связи с этим в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.
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"Продолжающаяся антироссийская риторика и действия польских властей, новая военная доктрина Польши... все их выпадки говорят о том, что Россия должна переходить от толерантности к более жёстким действиям", - сказал Клинцевич РИА Новости.
Он считает, что ответ может быть дан на экономическом уровне. "До сих пор Польша, несмотря на санкции, довольно интенсивно взаимодействует на разных экономических, торговых направлениях с Россией. Это надо прекращать", - заявил сенатор.
При этом Клинцевич отметил, что в военном плане Польша не представляет для России никакой угрозы.
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"Никакой опасности, никакой угрозы она не несёт, с этой позиции мы никогда и не рассматривали ее ни как врага, ни как реального соперника", - отметил парламентарий.
"Я считаю эту оценку России в польской стратегии национальной безопасности идеологической провокацией, политически мотивированным и недружественным действием. Причем явно, по чьей указке из-за океана это делается", - убеждён Клинцевич.
20151006
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РоссияАнджей ДудаСовет Федерации РФФранц КлинцевичПольшаВ мире
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Давно пора, и не только против польши, но всех прочих тявкающих против России шестерок
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Юрий Иванович
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