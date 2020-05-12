Саакашвили пригласил США к сотрудничеству по реформам на Украине

КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили обсудил со временно поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин возможности более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования страны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать. Зеленский отметил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Саакашвили.
"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области", - написал Саакашвили в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.