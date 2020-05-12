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2020-05-12T14:41
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Саакашвили пригласил США к сотрудничеству по реформам на Украине
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РИА Новости

Саакашвили пригласил США к сотрудничеству по реформам на Украине

14:41 12.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на заседании Высшего Административного суда Украины. 28 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 12 мая - РИА Новости. Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили обсудил со временно поверенной в делах США на Украине Кристиной Квин возможности более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования страны.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Саакашвили главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины. В ответ на это Грузия объявила об отзыве своего посла из Киева для консультаций. При этом глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что намерения разрывать дипотношения с Украиной у его страны нет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому "ни одно государство мира не может указывать", куда его назначать. Зеленский отметил, что ожидает в ближайшие месяцы положительных результатов от назначения Саакашвили.
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"Вместе с моим заместителем Александром Ольшанским встретились в нашем новом офисе с исполняющим обязанности посла Соединенных Штатов Кристиной Квин. Обсудили возможности еще более тесного привлечения американского агентства по развитию и посольства в программу реформирования Украины. У меня хороший опыт сотрудничества с ними не только по Грузии, но и в Одесской области", - написал Саакашвили в Facebook.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда занимавший пост президента Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.
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Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийМихаил СаакашвилиОдесская областьСШАГрузияУкраинаВ мире
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