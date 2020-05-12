Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:39
https://ria.ru/20200512/1571325297.html
Испания ужесточила правила пересечения границ из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

Испания ужесточила правила пересечения границ из-за коронавируса

14:39 12.05.2020
1533
© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Испания ужесточила правила пересечения своих воздушных и морских границ и продлила ограничительные меры до 24 мая.
Ограничения в портах и аэропортах были введены 23 марта. Въехать в страну могли только граждане Испании, те, у кого есть вид на жительство, жители стран ЕС или шенгенской зоны, направляющиеся непосредственно к месту жительства, обладатели долгосрочных виз, выданных одной из стран Шенгена, которые направляются в эту страну, работники приграничных районов, медики, водители грузовых фур, если смогут доказать, что поездка связана с их профессиональной деятельностью, экипажи коммерческих рейсов, дипломаты, члены международных гуманитарных организаций, пассажиры, которые смогут доказать форс-мажорные причины поездки.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Начиная с пятницы эти меры еще больше ужесточаются: попасть в Испанию по морю или воздушным путем смогут только испанцы или те, у кого есть испанская резиденция, работники приграничных районов, медицинский персонал, персонал по уходу за пожилыми людьми, дипломаты, те, кто путешествует исключительно по рабочим причинам или в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также экипажи грузовых кораблей и воздушных судов, говорится в сообщении МВД.
Эта мера будет действовать до 24 мая и может быть продлена в случае необходимости.
Цель – усилить меры по сдерживанию распространения COVID-19 в связи с постепенным снятием карантина, что могло бы "привести к тому, что живущие за границей решат приехать в нашу страну". "Имея ввиду, что во время деэскалации к жителям Испании применяется ограничение на передвижение между провинциями, целесообразно также ограничить доступ из других государств воздушным и морским путем", - говорится в указе МВД. Наличие недвижимости в Испании не является достаточным основанием для приезда в страну.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Аналогичные ограничения действуют на сухопутных границах с Францией и Португалией.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Испания занимает четвертое место в мире по количеству жертв от эпидемии коронавируса COVID-19 (26,9 тысячи на 12 мая) – после США, Великобритании и Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
400002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Педро СанчесКоронавирусыПортугалияСШАИспанияВ мире
Рекомендуем
Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
В Греции рассказали, как будут принимать туристов
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
В Европарламенте призвали снять ограничения на границах Шенгенской зоны
Открывшийся магазин в Мадриде
Испанские врачи раскритиковали раздачу населению защитных масок
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176
Жители Мадрида во время прогулки после ослабления мер по борьбе с распространением коронавируса в Испании
Прибывшие в Испанию должны будут проходить 14-дневный карантин
Вид на международный аэропорт имени Леонардо да Винчи в Риме
Власти Италии рассказали о возможности восстановления авиасообщения
Один из заливов острова Кипр
На Кипре пока не ждут туристов из России и Великобритании
Открывшийся магазин оптики в Мадриде
Для половины жителей Испании ослабили карантинные меры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал ситуацию с коронавирусом в ЕС
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
Число жертв коронавируса в Испании снизилось до 123 человек за сутки
Лондон
В Великобритании продлили схему компенсации зарплат из-за COVID-19
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
В Испании за сутки умерли 143 больных COVID-19
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния