Испания ужесточила правила пересечения границ из-за коронавируса

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Испания ужесточила правила пересечения своих воздушных и морских границ и продлила ограничительные меры до 24 мая.

Ограничения в портах и аэропортах были введены 23 марта. Въехать в страну могли только граждане Испании, те, у кого есть вид на жительство, жители стран ЕС или шенгенской зоны, направляющиеся непосредственно к месту жительства, обладатели долгосрочных виз, выданных одной из стран Шенгена, которые направляются в эту страну, работники приграничных районов, медики, водители грузовых фур, если смогут доказать, что поездка связана с их профессиональной деятельностью, экипажи коммерческих рейсов, дипломаты, члены международных гуманитарных организаций, пассажиры, которые смогут доказать форс-мажорные причины поездки.

Начиная с пятницы эти меры еще больше ужесточаются: попасть в Испанию по морю или воздушным путем смогут только испанцы или те, у кого есть испанская резиденция, работники приграничных районов, медицинский персонал, персонал по уходу за пожилыми людьми, дипломаты, те, кто путешествует исключительно по рабочим причинам или в связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также экипажи грузовых кораблей и воздушных судов, говорится в сообщении МВД.

Эта мера будет действовать до 24 мая и может быть продлена в случае необходимости.

Цель – усилить меры по сдерживанию распространения COVID-19 в связи с постепенным снятием карантина, что могло бы "привести к тому, что живущие за границей решат приехать в нашу страну". "Имея ввиду, что во время деэскалации к жителям Испании применяется ограничение на передвижение между провинциями, целесообразно также ограничить доступ из других государств воздушным и морским путем", - говорится в указе МВД. Наличие недвижимости в Испании не является достаточным основанием для приезда в страну.

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Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес , страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.

Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.

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