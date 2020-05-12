В Волгограде у шести вернувшихся из Якутии вахтовиков выявили COVID-19

ВОЛГОГРАД, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у шести из 97 вахтовых работников с Чаяндинского месторождения в Якутии, которые вернулись в Волгоград на прошлой неделе, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что 97 вахтовиков с Чаяндинского месторождения – жителей Волгоградской области – вернулись в регион 5 мая, из аэропорта они были доставлены в обсерваторный госпиталь, который развернут на базе санатория "Качалинский", на 14-дневный карантин. По данным облздрава, на тот момент ни у кого из них коронавирус не был подтвержден, анализы были отрицательными.
"У вахтовиков, которые там (в Якутии - ред.) находились, - шесть человек", - ответил Алимов на вопрос о числе вахтовиков, у которых выявлена инфекция во время нахождения на карантине.
Ранее на Чаяндинском месторождении была зафиксирована вспышка коронавируса. В воскресенье, 3 мая, Роспотребнадзор подтвердил инфекцию у 39 работников месторождения, всего работников было более 10 тысяч. По данным региональных властей, 1 мая на Чаяндинском месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.
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