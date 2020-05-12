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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:34
https://ria.ru/20200512/1571325007.html
В Волгограде у шести вернувшихся из Якутии вахтовиков выявили COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172500_238:563:2663:1927_1036x0_80_0_0_eadbf2ddae71da93af5635ebcd3c9d82.jpg
РИА Новости

В Волгограде у шести вернувшихся из Якутии вахтовиков выявили COVID-19

14:34 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 12 мая - РИА Новости. Коронавирусная инфекция выявлена у шести из 97 вахтовых работников с Чаяндинского месторождения в Якутии, которые вернулись в Волгоград на прошлой неделе, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее сообщалось, что 97 вахтовиков с Чаяндинского месторождения – жителей Волгоградской области – вернулись в регион 5 мая, из аэропорта они были доставлены в обсерваторный госпиталь, который развернут на базе санатория "Качалинский", на 14-дневный карантин. По данным облздрава, на тот момент ни у кого из них коронавирус не был подтвержден, анализы были отрицательными.
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"У вахтовиков, которые там (в Якутии - ред.) находились, - шесть человек", - ответил Алимов на вопрос о числе вахтовиков, у которых выявлена инфекция во время нахождения на карантине.
Ранее на Чаяндинском месторождении была зафиксирована вспышка коронавируса. В воскресенье, 3 мая, Роспотребнадзор подтвердил инфекцию у 39 работников месторождения, всего работников было более 10 тысяч. По данным региональных властей, 1 мая на Чаяндинском месторождении развернули мобильный госпиталь МЧС на 12 койко-мест с проходимостью от 40 до 60 человек в сутки. В него входят сортировочный центр и реанимационное отделение. Самолет МЧС также доставил туда полевой медицинский пункт и пункт временного размещения людей на 125 мест.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)ВолгоградВолгоградская областьОбщество
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