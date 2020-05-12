В Казахстан вернулись почти 600 обучающихся в Томске студентов

НОВОСИБИРСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Томской области 10 и 11 мая в условиях ограничений из-за коронавируса помогли 587 студентам местных университетов и колледжей добраться на родину в Казахстан, сообщила во вторник обладминистрация.
"Десятого мая первым чартерным авиарейсом Томск – Алматы – Шымкент вылетело 207 человек, 11 мая вторым рейсом Томск – Караганда – Шымкент – 217 граждан Казахстана. Еще 163 человека уехали в северные районы Казахстана вчера, 11 мая, на пяти автобусах томской компании "Твой автобус" по трем маршрутам", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина.
Власти отметили, что при отправке спецрейсов все отъезжающие прошли тепловизионный контроль. По просьбе главы Томской области Сергея Жвачкина томские вузы обеспечили ребят средствами индивидуальной защиты, продуктовыми сухими пайками и водой. Продажа билетов и на автобусные, и на авиарейсы большей частью была организована онлайн.
Автоколонны на территории Томской, Омской областей и Алтайского края сопровождали машины ГИБДД. В течение суток все автобусы успешно добрались до Казахстана.
"В условиях закрытых границ мы начали прорабатывать различные варианты доставки студентов-казахстанцев на родину еще с середины апреля. К началу мая у нас в регионе находится около 4,5 тысячи из 6 тысяч обучающихся в Томске граждан Казахстана. У студентов хорошие условия проживания, соответствующие всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Большинство осталось в Томске, мы помогли тем, кому нужно было уехать по личным мотивам", - приводятся в сообщении слова Гурдина.