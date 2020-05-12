В Казахстан вернулись почти 600 обучающихся в Томске студентов

"Десятого мая первым чартерным авиарейсом Томск – Алматы – Шымкент вылетело 207 человек, 11 мая вторым рейсом Томск – Караганда – Шымкент – 217 граждан Казахстана. Еще 163 человека уехали в северные районы Казахстана вчера, 11 мая, на пяти автобусах томской компании "Твой автобус" по трем маршрутам", - говорится в сообщении со ссылкой на заместителя губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина.