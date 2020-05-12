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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:23
https://ria.ru/20200512/1571324311.html
В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235448_0:0:2655:1494_1036x0_80_0_0_39357a16c575bdef5aa55d7635d8aa44.jpg
РИА Новости

В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

14:23 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы
Врач скорой медицинской помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой медицинской помощи возле больницы. Архивное фото
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Двое детей есть среди 35 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших выросло до 837, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 12 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 837. Новых выявленных - 35. Пациенты - от 18 до 78 лет и двое детей: один год и 10 лет. География: Пенза - 28, Пензенский район - один, ЗАТО город Заречный - один, Камешкирский район - один, Нижнеломовский район - два, Пачелмский район - один, Мокшанский район - один", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
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20 марта, 16:40Распространение нового коронавируса
Карта распространения нового коронавируса в России
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. Всего в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, еще 440 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензаНижнеломовский районПензенская областьОбщество
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