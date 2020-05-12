В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса

САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Двое детей есть среди 35 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число заболевших выросло до 837, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Оперативная ситуация на 12 мая. Подтвержденных случаев COVID-19 - 837. Новых выявленных - 35. Пациенты - от 18 до 78 лет и двое детей: один год и 10 лет. География: Пенза - 28, Пензенский район - один, ЗАТО город Заречный - один, Камешкирский район - один, Нижнеломовский район - два, Пачелмский район - один, Мокшанский район - один", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске. Всего в области скончались 10 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, еще 440 человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.