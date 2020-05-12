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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:56
https://ria.ru/20200512/1571321711.html
В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса

13:56 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 12 мая – РИА Новости. Вспышка заболевания коронавирусом в Северо-Восточном федеральном университете в Якутске стала причиной трех случаев заражения в Горном районе республики, сообщает оперативный штаб при правительстве региона.
"В Горном районе за последние сутки выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией... связанных со вспышкой заболевания в СВФУ… В начале мая коронавирус обнаружили у студента СВФУ им. М.К. Аммосова, который проживал в общежитии, где впоследствии выявили вспышку заболевания. Из 12 контактных лиц инфицированного анализы на коронавирус оказались положительными у троих, они сегодня вместе со студентом лечатся в инфекционном стационаре района. Остальные находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе или соблюдают режим самоизоляции", - рассказали в оперштабе.
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Всего в районе COVID-19 диагностирован у шестерых, первых двух заболевших выявили в апреле: это прибывшая из Петербурга семейная пара из Мытахского наслега. Они уже поправились и выписаны из инфекционного стационара Якутска.
Ранее сообщалось, что на 8 мая количество выявленных больных COVID-19 в общежитии СВФУ превысило 60 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоСеверо-Восточный федеральный университетСанкт-ПетербургЯкутск
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