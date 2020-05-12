В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса

"В Горном районе за последние сутки выявлено три случая заражения новой коронавирусной инфекцией... связанных со вспышкой заболевания в СВФУ… В начале мая коронавирус обнаружили у студента СВФУ им. М.К. Аммосова, который проживал в общежитии, где впоследствии выявили вспышку заболевания. Из 12 контактных лиц инфицированного анализы на коронавирус оказались положительными у троих, они сегодня вместе со студентом лечатся в инфекционном стационаре района. Остальные находятся под медицинским наблюдением в обсерваторе или соблюдают режим самоизоляции", - рассказали в оперштабе.