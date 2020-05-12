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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:49
https://ria.ru/20200512/1571321162.html
Эксперт объяснила выход России на второе место по числу случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:149:2992:1832_1036x0_80_0_0_5481dc691cfcac6aaf42a6fb1ad1e768.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснила выход России на второе место по числу случаев COVID-19

13:49 12.05.2020
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
Коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост количества выявленных людей с коронавирусом в России объясняется повышением эффективности тестов и массовостью их применения, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Во вторник Россия достигла второго места в рейтинге стран по количеству выявленных случаев COVID-19 - 232 243. Лидерство прочно закрепилось за США - 1 347 936.
Карта распространения нового коронавируса в России
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Карта распространения нового коронавируса в России
"Рост числа заболевших теперь определяется и повышением эффективности тестов, оперативности получения результатов и их массовым распространением", - сказала она.
Эксперт также обратила внимание на такой показатель по коронавирусу, как доля умерших от общего количеств выздоровевших и умерших.
"В целом по миру этот показатель составляет на данный момент 16,7%. В России это значение существенно ниже: 4,6%", - пояснила Лебединская.
"Даже с учетом заметки в FT о том, что реальный уровень смертности выше на 70%, уровень смертности у нас все равно ниже", - заключила собеседница агентства.
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Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге, всего 2073 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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