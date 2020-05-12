Эксперт объяснила выход России на второе место по числу случаев COVID-19

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Рост количества выявленных людей с Рост количества выявленных людей с коронавирусом в России объясняется повышением эффективности тестов и массовостью их применения, рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.

Во вторник Россия достигла второго места в рейтинге стран по количеству выявленных случаев COVID-19 - 232 243. Лидерство прочно закрепилось за США - 1 347 936.

"Рост числа заболевших теперь определяется и повышением эффективности тестов, оперативности получения результатов и их массовым распространением", - сказала она.

Эксперт также обратила внимание на такой показатель по коронавирусу, как доля умерших от общего количеств выздоровевших и умерших.

"В целом по миру этот показатель составляет на данный момент 16,7%. В России это значение существенно ниже: 4,6%", - пояснила Лебединская.

"Даже с учетом заметки в FT о том, что реальный уровень смертности выше на 70%, уровень смертности у нас все равно ниже", - заключила собеседница агентства.

Ранее газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет: 1841 человек в Москве и 232 - в Санкт-Петербурге , всего 2073 человека.