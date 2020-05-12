Ученые оценили связь коронавируса с бесплодием у женщин

Так он прокомментировал статью китайских ученых о том, что COVID-19 может повлиять на репродуктивную систему женщин вплоть до бесплодия. Нетесов пояснил, что у коронавируса есть подобный потенциал.

"Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет", — отметил ученый. Он предложил дождаться медицинских исследований.

Такой же точки зрения придерживается заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

"Однако нельзя считать это характерной особенностью респираторных вирусных инфекций, таких как SARS и MERS, — в отличие, к примеру, от свинки — заболевания, известного именно своими последствиями для мужской репродуктивной системы", — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что подобные осложнения могут быть вызваны не самой болезнью, а ее лечением. Кроме того, даже обычный грипп в определенных обстоятельствах также может повредить репродуктивную систему человека.

Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова заявила, что для окончательных выводов нужно проводить долговременные исследования. Однако, как напомнила ученый, негативное воздействие на репродуктивную систему могут оказывать герпес, гепатиты B и C, а также ВПЧ и вирус Эпштейна-Барр.

Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что сейчас нет убедительных данных о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию. Эксперт отметила, что прошло очень мало времени для того, чтобы сделать выводы. Ученые, по ее словам, оценивают состояние всех органов и систем организма пациентов с коронавирусом, в том числе и тех, у кого нет симптомов.

"В целом, на мой взгляд, должен пройти год, может быть даже несколько больше, чтобы какие-то определенные выводы нам сделать", — подчеркнула Руженцова.

Ранее группа китайский ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина в своей статье оценила возможное влияние заражения коронавирусом на репродуктивную способность у женщин. По их мнению, патоген может проникать в органы репродуктивной системы из-за белка ACE2 на поверхности клеток.

России зарегистрировано 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 умерли.