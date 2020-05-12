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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:49
https://ria.ru/20200512/1571321069.html
Ученые оценили связь коронавируса с бесплодием у женщин
https://cdn22.img.ria.ru/images/156292/97/1562929747_0:0:2000:1125_1036x0_80_0_0_12d9281998e6d4c657f328a942ae8f16.jpg
РИА Новости

Ученые оценили связь коронавируса с бесплодием у женщин

13:48 12.05.2020 (обновлено: 14:49 12.05.2020)
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© Depositphotos / motortionОпыты в лаборатории
Опыты в лаборатории
© Depositphotos / motortion
Опыты в лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Многие вирусные и бактериальные инфекции могут потенциально повлиять на репродуктивную систему человека, рассказал "Известиям" заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.
Так он прокомментировал статью китайских ученых о том, что COVID-19 может повлиять на репродуктивную систему женщин вплоть до бесплодия. Нетесов пояснил, что у коронавируса есть подобный потенциал.
"Хотя точных данных относительно такой возможности пока нет", — отметил ученый. Он предложил дождаться медицинских исследований.
Такой же точки зрения придерживается заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.
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"Однако нельзя считать это характерной особенностью респираторных вирусных инфекций, таких как SARS и MERS, — в отличие, к примеру, от свинки — заболевания, известного именно своими последствиями для мужской репродуктивной системы", — пояснил эксперт.
Он подчеркнул, что подобные осложнения могут быть вызваны не самой болезнью, а ее лечением. Кроме того, даже обычный грипп в определенных обстоятельствах также может повредить репродуктивную систему человека.
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Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова заявила, что для окончательных выводов нужно проводить долговременные исследования. Однако, как напомнила ученый, негативное воздействие на репродуктивную систему могут оказывать герпес, гепатиты B и C, а также ВПЧ и вирус Эпштейна-Барр.
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости подчеркнула, что сейчас нет убедительных данных о влиянии коронавируса на репродуктивную функцию. Эксперт отметила, что прошло очень мало времени для того, чтобы сделать выводы. Ученые, по ее словам, оценивают состояние всех органов и систем организма пациентов с коронавирусом, в том числе и тех, у кого нет симптомов.
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"В целом, на мой взгляд, должен пройти год, может быть даже несколько больше, чтобы какие-то определенные выводы нам сделать", — подчеркнула Руженцова.
Ранее группа китайский ученых из департамента физиологии Медицинского университета Цзинина в своей статье оценила возможное влияние заражения коронавирусом на репродуктивную способность у женщин. По их мнению, патоген может проникать в органы репродуктивной системы из-за белка ACE2 на поверхности клеток.
В России зарегистрировано 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМосковский физико-технический институтНовосибирский государственный университетОбщество
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