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2020-05-12T15:52
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В Петербурге больница, где был пожар, возобновит работу к вечеру
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РИА Новости

В Петербурге больница, где был пожар, возобновит работу к вечеру

13:47 12.05.2020 (обновлено: 15:52 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС и полиции у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар и погибли 5 человек, полностью возобновит работу во вторник в 18.00, сообщил журналистам главврач больницы Валерий Стрижелецкий.
"Сейчас у нас относительно спокойный режим работы, проводятся планомерные мероприятия, которые мы проводим ежедневно. В 18.00 мы планируем возобновить полностью работу стационара", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Отмечалось, что в больнице Святого Георгия лечат больных коронавирусной инфекцией. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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