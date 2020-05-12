В Петербурге больница, где был пожар, возобновит работу к вечеру

"Сейчас у нас относительно спокойный режим работы, проводятся планомерные мероприятия, которые мы проводим ежедневно. В 18.00 мы планируем возобновить полностью работу стационара", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Отмечалось, что в больнице Святого Георгия лечат больных коронавирусной инфекцией. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".