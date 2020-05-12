В Петербурге больница, где был пожар, возобновит работу к вечеру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Больница Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар и погибли 5 человек, полностью возобновит работу во вторник в 18.00, сообщил журналистам главврач больницы Валерий Стрижелецкий.
"Сейчас у нас относительно спокойный режим работы, проводятся планомерные мероприятия, которые мы проводим ежедневно. В 18.00 мы планируем возобновить полностью работу стационара", - отметил он.
Ранее сообщалось, что в больнице Святого Георгия в Петербурге произошел пожар. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Отмечалось, что в больнице Святого Георгия лечат больных коронавирусной инфекцией. ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".