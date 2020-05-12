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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:36
https://ria.ru/20200512/1571320167.html
В Волгограде не подтвердили сообщения о врачах, работающих в наволочках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В Волгограде не подтвердили сообщения о врачах, работающих в наволочках

13:36 12.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что врачи в больнице Волгограда работают без надлежащих средств защиты, а на голове носят наволочки, не подтвердились в ходе проверки, заявил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее местное издание v1.ru сообщило о том, что у заступающих на смену врачей из больницы №16 в Волгограде, которая работает в режиме инфекционного госпиталя в период эпидемии коронавируса, нет специализированной одежды. Издание сообщает, что не хватает даже косынок, и медики вынуждены на головы надевать наволочки. Как сообщали РИА Новости власти, комитет здравоохранения Волгоградской области организовал проверку на основании публикаций.
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"Факты, которые были изложены, не подтвердили, проблем со средствами защиты нет", - сообщил Алимов.
По данным оперштаба, на 12 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1135 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 316 человек, скончались 12. За сутки количество инфицированных увеличилось на 74.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВолгоградВолгоградская область
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