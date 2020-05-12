В Волгограде не подтвердили сообщения о врачах, работающих в наволочках

ВОЛГОГРАД, 12 мая – РИА Новости. Сообщения в СМИ о том, что врачи в больнице Волгограда работают без надлежащих средств защиты, а на голове носят наволочки, не подтвердились в ходе проверки, заявил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
Ранее местное издание v1.ru сообщило о том, что у заступающих на смену врачей из больницы №16 в Волгограде, которая работает в режиме инфекционного госпиталя в период эпидемии коронавируса, нет специализированной одежды. Издание сообщает, что не хватает даже косынок, и медики вынуждены на головы надевать наволочки. Как сообщали РИА Новости власти, комитет здравоохранения Волгоградской области организовал проверку на основании публикаций.
"Факты, которые были изложены, не подтвердили, проблем со средствами защиты нет", - сообщил Алимов.
По данным оперштаба, на 12 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1135 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 316 человек, скончались 12. За сутки количество инфицированных увеличилось на 74.
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