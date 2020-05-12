В Волгограде не подтвердили сообщения о врачах, работающих в наволочках

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

"Факты, которые были изложены, не подтвердили, проблем со средствами защиты нет", - сообщил Алимов.

По данным оперштаба, на 12 мая в Волгоградской области зарегистрировано 1135 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели 316 человек, скончались 12. За сутки количество инфицированных увеличилось на 74.