Турбизнес настаивает на выработке реальных требований к работе санаториев

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) и Национальная курортная ассоциация направили письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, где настаивают на выработке более реалистичных требований по работе санаторно-курортных учреждений, сообщили РИА Новости в РСТ.

"Рекомендации Роспотребнадзора по работе здравниц в условиях сохранения риска инфекции COVID-19 практически невыполнимы. Это мешает выходу курортов из режима ограничений и началу летнего сезона. Отрасль настаивает на выработке более реалистичных требований с участием мнений профильных предприятий и экспертного сообщества. Необходимо также четче обозначить правовой статус рекомендаций", — рассказали в РСТ.

В обращении напоминается, что санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1755 предприятий на 186,4 тысячи номеров и 434 тысячи мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более шести миллионов российских граждан. Санатории – это медицинские учреждения. Многие из них оборудованы не хуже современных больниц и располагают штатом высококлассных врачей самых разных специальностей.

Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов считает, что будет логично, если в нынешних условиях санатории возобновят работу в первую очередь. Это поможет восстановлению здоровья россиян после перенесенных заболеваний или длительного карантина. Тем более, в санаториях Краснодарского края и Крыма накоплен огромный опыт лечения легочных патологий, процитировали в РСТ слова академика.

"Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" Роспотребнадзор разослал 21 апреля 2020 года. В санаториях на их основе разрабатывают меры по подготовке к началу работы. Однако целый ряд пунктов из этого документа невозможно применить на практике.