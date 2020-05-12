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Туризм
2020-05-12T16:48
https://ria.ru/20200512/1571319513.html
Турбизнес настаивает на выработке реальных требований к работе санаториев
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РИА Новости

Турбизнес настаивает на выработке реальных требований к работе санаториев

16:48 12.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПациентка на сеансе грязелечения в санатории "Саки" в Крыму
Пациентка на сеансе грязелечения в санатории Саки в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский союз туриндустрии (РСТ) и Национальная курортная ассоциация направили письмо на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, где настаивают на выработке более реалистичных требований по работе санаторно-курортных учреждений, сообщили РИА Новости в РСТ.
"Рекомендации Роспотребнадзора по работе здравниц в условиях сохранения риска инфекции COVID-19 практически невыполнимы. Это мешает выходу курортов из режима ограничений и началу летнего сезона. Отрасль настаивает на выработке более реалистичных требований с участием мнений профильных предприятий и экспертного сообщества. Необходимо также четче обозначить правовой статус рекомендаций", — рассказали в РСТ.
В обращении напоминается, что санаторно-курортный комплекс России насчитывает 1755 предприятий на 186,4 тысячи номеров и 434 тысячи мест. Ежегодно в санаториях проходят оздоровление более шести миллионов российских граждан. Санатории – это медицинские учреждения. Многие из них оборудованы не хуже современных больниц и располагают штатом высококлассных врачей самых разных специальностей.
Президент Национальной курортной ассоциации, академик РАН Александр Разумов считает, что будет логично, если в нынешних условиях санатории возобновят работу в первую очередь. Это поможет восстановлению здоровья россиян после перенесенных заболеваний или длительного карантина. Тем более, в санаториях Краснодарского края и Крыма накоплен огромный опыт лечения легочных патологий, процитировали в РСТ слова академика.
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"Рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19" Роспотребнадзор разослал 21 апреля 2020 года. В санаториях на их основе разрабатывают меры по подготовке к началу работы. Однако целый ряд пунктов из этого документа невозможно применить на практике.
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Например, здравницам рекомендовано "проводить заполнение учреждения одномоментно, "сменами" продолжительностью не менее чем на 14 дней". По мнению почетного президента РСТ Сергея Шпилько, любой, кто знает, как работает санаторий, понимает, что такой вахтовый метод загрузки и продажи путевок практически нереален. Не говоря уже о том, что, тем, кто приобрел путевку на неделю или 10 дней, придется отказать в размещении.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ТуризмАлександр РазумовАнна ПоповаНовости - ТуризмРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российский союз туриндустрии (РСТ)Краснодарский край
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