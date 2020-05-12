Источник рассказал о загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратах ИВЛ

"Аппараты ИВЛ, которые вызвали пожар в 50-й больнице имени Спасокукоцкого и больнице Святого Георгия произведены на Уральском приборостроительном заводе", - сказал собеседник агентства.

Пожары в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли соответственно 9 и 12 мая. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – сразу пять больных.