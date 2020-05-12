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2020-05-12T15:55
https://ria.ru/20200512/1571319169.html
Источник рассказал о загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратах ИВЛ
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571328255_0:168:3072:1896_1036x0_80_0_0_920df78c1582988eb926c943d4a08e8c.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратах ИВЛ

13:22 12.05.2020 (обновлено: 15:55 12.05.2020)
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© РИА Новости / Валентин Егоршин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
© РИА Новости / Валентин Егоршин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Аппараты искусственной вентиляции легких, из-за возгорания которых могли возникнуть пожары в 50-й больнице Москвы и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были сделаны на одном заводе, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
"Аппараты ИВЛ, которые вызвали пожар в 50-й больнице имени Спасокукоцкого и больнице Святого Георгия произведены на Уральском приборостроительном заводе", - сказал собеседник агентства.
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 09:04
В Сети появилось видео пожара в "коронавирусной" больнице Петербурга
Пожары в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где лечат больных коронавирусом, произошли соответственно 9 и 12 мая. В первом случае погибла одна пациентка, во втором – сразу пять больных.
После этого Росздравнадзор решил проверить "качество и безопасность" аппаратов ИВЛ, применяемых в этих больницах. По крайней мере по ЧП в Петербурге в МЧС говорили, что огонь мог вспыхнуть именно в аппарате искусственной вентиляции легких.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
10 мая, 01:42
Для родных пациентов горевшей в Москве больницы открыли горячую линию
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Пожар в больнице в Санкт-ПетербургеПожар в больнице №50 в МосквеФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваСанкт-ПетербургПроисшествия
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