В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за последние сутки стали 176 человек, на 53 больше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число жертв достигло 26 920, это четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 426 новых случаев заражения, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,19%, всего с начала эпидемии зафиксировано 228 030 случаев. По этому показателю Испания занимает третье место в мире после США и России.
Выздоровел за последние 24 часа 1 841 пациент, всего с начала эпидемии – 138 980.
Таким образом, активными остаются около 62 тысяч случаев.
Днем ранее за сутки было выявлено лишь 373 новых случая заболевания, умерли 123 пациента.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.