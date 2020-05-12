В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176

При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 426 новых случаев заражения, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,19%, всего с начала эпидемии зафиксировано 228 030 случаев. По этому показателю Испания занимает третье место в мире после США и России.