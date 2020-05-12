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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:09
https://ria.ru/20200512/1571318280.html
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176
https://cdn24.img.ria.ru/images/103448/36/1034483620_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_a9f9ffd889c1ed4eb1a7848966fd5df4.jpg
РИА Новости

В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176

13:09 12.05.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Жертвами коронавируса в Испании за последние сутки стали 176 человек, на 53 больше, чем днем ранее, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число жертв достигло 26 920, это четвертое место в мире после США, Великобритании и Италии.
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При помощи тестов ПЦР за последние 24 часа выявлено 426 новых случаев заражения, рост по сравнению с предыдущим днем составил 0,19%, всего с начала эпидемии зафиксировано 228 030 случаев. По этому показателю Испания занимает третье место в мире после США и России.
Выздоровел за последние 24 часа 1 841 пациент, всего с начала эпидемии – 138 980.
Таким образом, активными остаются около 62 тысяч случаев.
Днем ранее за сутки было выявлено лишь 373 новых случая заболевания, умерли 123 пациента.
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Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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