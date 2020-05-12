Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T12:58
https://ria.ru/20200512/1571317551.html
В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571049852_0:136:3144:1905_1036x0_80_0_0_5607df9dd108f59cb7fc8b2b5ff1d3cf.jpg
РИА Новости

В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом

12:58 12.05.2020
91
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Лесной пожар. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов и разведение в них огня, введен на территории 65 субъектов РФ, в 16 из них - частично, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 49 субъектах, в 16 - введен частично", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за минувшую неделю на территории страны было выявлено почти 2 тысячи термических точек, их увеличение зафиксировано в Якутии, Амурской области и Приморском крае.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 12:52
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
000020
Обсудить 0
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Амурская областьПриморский крайОбщество
Рекомендуем
Нашивки на форме сотрудников МЧС
В МЧС оценили ситуацию с весенним половодьем в регионах
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе
Президент РФ Владимир Путин
Путин в среду проведет совещание по поддержке авиаотрасли
Георгий Константинович Жуков - четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), Маршал Советского Союза
Памятный знак маршалу Жукову установили в Курганской области
Мужчина и женщина на отдыхе
Исследование: почти 60% россиян не планируют летом уходить в отпуск
Пассажирские поезда РЖД
РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса
Медики в защитных костюмах
В России 1,4 миллиона медиков прошли обучение для борьбы с коронавирусом
Сотрудники МЧС у больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошел пожар
Источник рассказал о загоревшихся в Москве и Петербурге аппаратах ИВЛ
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Беглов поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
В России 37% пациентов с COVID-19 заразились в семье или от друзей
Скопье
Число жертв коронавируса в Северной Македонии превысило 90
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76
ВКС продолжают отправлять на родину военных и спецтехнику из Италии
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Госдума вернула во II чтение проект о регистре данных о населении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
Лента новостейМолния