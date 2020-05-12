В МЧС рассказали о регионах с особым противопожарным режимом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Особый противопожарный режим, запрещающий посещение лесов и разведение в них огня, введен на территории 65 субъектов РФ, в 16 из них - частично, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе МЧС России.
"На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 49 субъектах, в 16 - введен частично", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что за минувшую неделю на территории страны было выявлено почти 2 тысячи термических точек, их увеличение зафиксировано в Якутии, Амурской области и Приморском крае.
Вчера, 12:52В МЧС рассказали об очагах природных пожаров