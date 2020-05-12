РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. РЖД продают билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции пока до конца мая, заметило РИА Новости в приложении компании.

РЖД в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом стали продавать билеты в поезда с учетом социальной дистанции. Затем схема рассадки в поездах с учетом дистанции была продлена до 11 мая в связи с продолжением режима нерабочих дней. Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил, что режим нерабочих дней завершается 12 мая.

Согласно данным приложения РЖД, на 28 мая, например, на поезд "Сапсан" между Москвой Санкт-Петербургом билеты еще продаются с учетом дистанции - в приложении можно купить места только у окна, соседнее место автоматически показывается занятым. Однако на 29 мая уже можно купить билеты на место возле окна и рядом. Аналогично по датам и местам на поезд "Ласточка" Орел-Москва.

РЖД ранее сообщали, что схема рассадки в купе, плацкарте и вагонах с местами для сидения является временной мерой и позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Рассадка пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Пассажирам, путешествующим семьей, проводники вагона предоставляют возможность разместиться на соседних сиденьях.

В частности, в купе поездов дальнего размещается не более двух человек, в плацкарте – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются.