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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:59
https://ria.ru/20200512/1571317287.html
РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019760_0:362:2996:2047_1036x0_80_0_0_c54d2e966259969f4f3ad2023e6dd497.jpg
РИА Новости

РЖД продают билеты в поезда с учетом социальной дистанции до конца мая

12:53 12.05.2020 (обновлено: 13:59 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажирские поезда РЖД. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. РЖД продают билеты в поезда дальнего следования с учетом социальной дистанции пока до конца мая, заметило РИА Новости в приложении компании.
РЖД в начале апреля из-за ситуации с коронавирусом стали продавать билеты в поезда с учетом социальной дистанции. Затем схема рассадки в поездах с учетом дистанции была продлена до 11 мая в связи с продолжением режима нерабочих дней. Президент России Владимир Путин в понедельник сообщил, что режим нерабочих дней завершается 12 мая.
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Согласно данным приложения РЖД, на 28 мая, например, на поезд "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом билеты еще продаются с учетом дистанции - в приложении можно купить места только у окна, соседнее место автоматически показывается занятым. Однако на 29 мая уже можно купить билеты на место возле окна и рядом. Аналогично по датам и местам на поезд "Ласточка" Орел-Москва.
РЖД ранее сообщали, что схема рассадки в купе, плацкарте и вагонах с местами для сидения является временной мерой и позволит пассажирам соблюдать необходимую социальную дистанцию, рекомендованную главным санитарным врачом РФ в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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Рассадка пассажиров в вагонах с местами для сидения зависит от их конфигурации: 2+2 или 3+2. В двухместном ряду пассажир занимает место у окна, а в трехместном – один пассажир у окна и один – у прохода (средний ряд остается свободным). Пассажирам, путешествующим семьей, проводники вагона предоставляют возможность разместиться на соседних сиденьях.
В частности, в купе поездов дальнего размещается не более двух человек, в плацкарте – не более трех в одном отсеке. Если пассажиры едут семьей, либо в одном заказе единовременно оформляются места для 4 пассажиров и более, то на них данные правила не распространяются.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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