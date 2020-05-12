В Марий Эл умер шестой пациент с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина с коронавирусом умер в больнице в Марий Эл, у него была хроническая сердечная патология, сообщили РИА Новости в оперативном штабе региона.
Ранее в регионе умерли пять человек, больных коронавирусом. Все они страдали различными хроническими патологиями.
"Умер мужчина 72 лет с тяжелой сердечной патологией, страдавший мерцательной аритмией. На фоне коронавирусной инфекции у него развилась двусторонняя пневмония, которая, несмотря на все старания врачей, привела к летальному исходу", - рассказали в оперштабе.
В больницах региона в тяжелом состоянии находятся несколько десятков больных с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию, многие нуждаются в кислородной поддержке. "Среди больных на ИВЛ, в частности, есть онкопациент без одного легкого, за которого уже не первый день борются наши врачи", - добавила собеседница агентства.
За последние сутки в регионе подтверждено 36 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заболевших составляет 964 человека, 648 человек выписаны в связи с выздоровлением.
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