В Марий Эл умер шестой пациент с коронавирусом

"Умер мужчина 72 лет с тяжелой сердечной патологией, страдавший мерцательной аритмией. На фоне коронавирусной инфекции у него развилась двусторонняя пневмония, которая, несмотря на все старания врачей, привела к летальному исходу", - рассказали в оперштабе.

В больницах региона в тяжелом состоянии находятся несколько десятков больных с коронавирусной инфекцией и с подозрением на коронавирусную инфекцию, многие нуждаются в кислородной поддержке. "Среди больных на ИВЛ, в частности, есть онкопациент без одного легкого, за которого уже не первый день борются наши врачи", - добавила собеседница агентства.