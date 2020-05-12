Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-12T12:47
https://ria.ru/20200512/1571316993.html
В Петербурге следователи возбудили дела из-за утечки таможенных данных
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В Петербурге следователи возбудили дела из-за утечки таможенных данных

12:47 12.05.2020
386
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Перекрыт канал утечки данных Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.
Следователями в Петербурге совместно с сотрудниками ФТС "пресечен канал утечки сведений ограниченного доступа из Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО)", отмечается в релизе.
"Возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица таможенного органа по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка), а также в отношении группы лиц по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как следует из релиза, неназванный таможенник копировал и передавал соучастникам информацию, которая могла занизить таможенную стоимость перемещаемых через границу РФ товаров и привести к недополучению бюджетом РФ таможенных начислений. Похищенные из баз данных ФТС сведения впоследствии реализовывались, в том числе через интернет-ресурсы.
"В настоящее время следователями проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изобличение всех участников преступной группы, а также устанавливается причиненный ущерб", - заключили в ведомстве.
Сотрудница линейного отела транспортной полиции аэропорта Внуково
8 мая, 16:40
Надо декларировать. Швейцарские часы за 1,5 миллиона задержали на таможне
531000
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
В КРЭТ не знают, какие именно аппараты ИВЛ загорелись в Петербурге
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ямале рядом с заводом "дочки" "Газпрома" нашли останки человека
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе
Огонь из пистолета Удав
Новый пистолетный комплекс "Удав" признали изобретением
Задержанный организатор частного хосписа в Красногорске
СК предъявил обвинение хозяину хосписа в Красногорске
Нашивки на форме сотрудников МЧС
В МЧС оценили ситуацию с весенним половодьем в регионах
Нашивки сотрудников МЧС России
В МЧС рассказали об очагах природных пожаров
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Протест против карантинных мер в Берлине
В Германии назвали способ предотвратить вторую волну коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проводит проверку после возвращения самолета "Почты России"
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В КБР не подтвердили коронавирус у пациентки, умершей от пневмонии
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
В прокуратуре рассказали о пациентах, погибших при пожаре в Петербурге
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
В Тверской области предотвратили теракт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния