В Петербурге следователи возбудили дела из-за утечки таможенных данных

"Возбуждены уголовные дела в отношении должностного лица таможенного органа по ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка), а также в отношении группы лиц по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как следует из релиза, неназванный таможенник копировал и передавал соучастникам информацию, которая могла занизить таможенную стоимость перемещаемых через границу РФ товаров и привести к недополучению бюджетом РФ таможенных начислений. Похищенные из баз данных ФТС сведения впоследствии реализовывались, в том числе через интернет-ресурсы.