В посольстве Киргизии рассказали о планах по вывозу граждан из России

"Нам дали один-единственный рейс, на нем будет 400 мест", - сообщили в посольстве, отметив, что рейс запланирован на 17 мая, в этот же день самолет вылетит обратно из Бишкека с гражданами России.
По словам представителя посольства, так как желающих вылететь из России гораздо больше, отбор пассажиров будет проводиться по жестким критериям: "больные, беременные, пожилые и один родитель с маленьким ребенком".
Во вторник у посольства собрались около 50 граждан Киргизии, требующих вернуть их на родину. Ситуацию контролирует Росгвардия, сотрудники посольства объясняют собравшимися, что все попасть на рейс не смогут.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.