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2020-05-12T13:26
https://ria.ru/20200512/1571316961.html
В посольстве Киргизии рассказали о планах по вывозу граждан из России
https://cdn24.img.ria.ru/images/96572/84/965728465_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_3dce85f6dd6a8099dcf292e90a1ac3ef.jpg
РИА Новости

В посольстве Киргизии рассказали о планах по вывозу граждан из России

12:47 12.05.2020 (обновлено: 13:26 12.05.2020)
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© Flickr / Jess & Peter GardnerСтолица Киргизии город Бишкек
Столица Киргизии город Бишкек
© Flickr / Jess & Peter Gardner
Столица Киргизии город Бишкек. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вывозной рейс для граждан Киргизии из России запланирован на 17 мая, улететь смогут 400 человек, сообщили РИА Новости в посольстве республики в Москве.
"Нам дали один-единственный рейс, на нем будет 400 мест", - сообщили в посольстве, отметив, что рейс запланирован на 17 мая, в этот же день самолет вылетит обратно из Бишкека с гражданами России.
По словам представителя посольства, так как желающих вылететь из России гораздо больше, отбор пассажиров будет проводиться по жестким критериям: "больные, беременные, пожилые и один родитель с маленьким ребенком".
Во вторник у посольства собрались около 50 граждан Киргизии, требующих вернуть их на родину. Ситуацию контролирует Росгвардия, сотрудники посольства объясняют собравшимися, что все попасть на рейс не смогут.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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