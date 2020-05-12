В Москве около 50 граждан Киргизии потребовали вернуть их на родину

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Около 50 граждан Киргизии, требующих отправить их на родину, собрались у посольства в Москве на Большой Ордынке, передает корреспондент РИА Новости.

Некоторые из собравшихся пояснили РИА Новости, что остались без средств к существованию и без жилья. Между тем, посольство закрыто на карантин.

Ситуацию контролируют около 20 росгвардейцев, которые призывают собравшихся соблюдать дистанцию в связи с коронавирусом.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.