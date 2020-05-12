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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-12T12:33
https://ria.ru/20200512/1571316079.html
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570575422_0:49:3072:1777_1036x0_80_0_0_c9bc4c71b5e82d6a968be342ec0047d3.jpg
РИА Новости

Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии

12:33 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут охраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.

"Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять", - сказал Жириновский журналистам.

Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
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В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКонституция РФВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
Поддерживаю Жириновского. Это ненужное голосование отменить!
12 мая, 13:13
Владимир Косарев
13510140
Нашли изящный выход - молодцы! Теперь понимая, что рейтинг падает, и появились сомнения в итогах голосования решили, что подписи гаранта вполне достаточно...Итог, мы вам ничего не должны, и мне от вас ничего не нужно, так что расходимся по домам, дорогие Россине.
12 мая, 13:00
Evgeni Ostu
37300110
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