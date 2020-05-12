Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии

"Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять", - сказал Жириновский журналистам.