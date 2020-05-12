Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут охраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.
"Вот все говорят референдум по Конституции. А может вообще прекратить тему? Подписан указ президента, все законные процедуры соблюдены. А у нас, может быть, до конца года длиться будут ограничения по регионам. Тему можно снять", - сказал Жириновский журналистам.
В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.
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