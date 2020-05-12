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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-12T14:18
https://ria.ru/20200512/1571316014.html
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
https://cdn23.img.ria.ru/images/150514/71/1505147117_0:163:3077:1893_1036x0_80_0_0_5b3d39786e70dd2ddb8e3dd3620884de.jpg
РИА Новости

Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции

12:31 12.05.2020 (обновлено: 14:18 12.05.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.
Жириновский предложил "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, так как ограничения в связи с пандемией могут сохраняться в регионах РФ до конца года, а все законные процедуры при принятии поправок были соблюдены указом главы государства.
"На этот счет есть однозначная позиция президента", - сказал Песков РИА новости.
В конце марта президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам и заявил, что изначально запланированное на 22 апреля общероссийское голосование будет перенесено из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что в первую очередь все руководствуются соображениями обеспечения безопасности людей, их здоровья.
Глава государства неоднократно говорил, что поправки будут приняты и вступят в силу только по итогам голосования.
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Обсудить 14
Голосование по поправкам в КонституциюЛДПРДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЖириновскийПолитика
Популярные комментарии
все понимают - что обнуление нарушает конституцию, но в РФ прав тот, у кого больше прав...Правы амеры, говорящие о нарушении прав человека и законов в России...
12 мая, 14:42
ПАПетр Авдеев
75001324
Правильно говорит Владимир Вольфович. Зачем эта показуха? На самом верху уже всё решили и без нас. Я за поправки без голосования!
12 мая, 14:03
IFIrina Fed
15521468
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