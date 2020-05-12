В Петербурге число случаев коронавируса превысило восемь тысяч

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8050 случаев заражения COVID-19. Умерло 58 человек. Выздоровело 1784 человека", - говорится в сообщении.

В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7572 человека. На карантине находится 3860 человек, из них 193 - в обсерваторе, 884 - на самоизоляции, 2783 - контактные.