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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T12:24
https://ria.ru/20200512/1571315480.html
В Петербурге число случаев коронавируса превысило восемь тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570820987_0:14:2982:1691_1036x0_80_0_0_85bec2e63b9ccfb0c4c2042dd6e9d8f9.jpg
РИА Новости

В Петербурге число случаев коронавируса превысило восемь тысяч

12:24 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой
Медик у машины скорой
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик у машины скорой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге превысило 8 тысяч, при этом выздоровели 1784 человека, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 339 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 8050 случаев заражения COVID-19. Умерло 58 человек. Выздоровело 1784 человека", - говорится в сообщении.
В Петербурге за сутки обследованы на коронавирус 7572 человека. На карантине находится 3860 человек, из них 193 - в обсерваторе, 884 - на самоизоляции, 2783 - контактные.
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