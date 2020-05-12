Власти Таиланда планируют ввести туристический сбор с иностранцев

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере до 300 батов (685 рублей или 9,3 доллара), Министерство туризма и спорта Таиланда рассматривает возможность введения сбора с иностранцев в размере до 300 батов (685 рублей или 9,3 доллара), сообщает Bangkok Post.

Глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракарн заявил, что налог будет взиматься по прибытии гостей воздушным, наземным или морским транспортом.

Предполагается, что средства могут быть потрачены в случае заболевания отдыхающего во время пандемии. Полученные суммы планируется отчислять в туристический фонд, управляемый министерством. Он занимается развитием турзон и обеспечением безопасности гостей.

Чиновник сказал, что введение сбора обсуждалось еще в прошлом году, но было отложено из-за эпидемии. "Сейчас самое время начать его взимать", — сказал министр.