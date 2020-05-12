Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в связи с пандемией отменить в России ЕГЭ в этом году и проводить экзамен только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.
"Впереди у нас ЕГЭ, прием в вузы. Мы еще раз ставим вопрос. В этом году в условиях пандемии убрать любой ЕГЭ. Пусть школьники направят документы в те вузы, в которые хотят поступить. Их зачислят, условно 90%, а 10(%) - очередь МГИМО, Физтех, МИФИ, Петербургский университет, вот тем, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит вуз. Все. Почему так не сделать? Нет, уперлись, ЕГЭ будет, а больных еще больше будет", - сказал Жириновский журналистам.
Ранее Рособрнадзор сообщал, что ведомство рассматривает возможность проведения ЕГЭ в августе и только для тех, кто собирается в дальнейшем поступать в вуз. При этом в ведомстве сообщали, что сроки проведения Единого госэкзамена могут скорректировать в ближайшую неделю.
Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса, предполагающие рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
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