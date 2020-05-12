Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году

"Впереди у нас ЕГЭ, прием в вузы. Мы еще раз ставим вопрос. В этом году в условиях пандемии убрать любой ЕГЭ. Пусть школьники направят документы в те вузы, в которые хотят поступить. Их зачислят, условно 90%, а 10(%) - очередь МГИМО, Физтех, МИФИ, Петербургский университет, вот тем, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит вуз. Все. Почему так не сделать? Нет, уперлись, ЕГЭ будет, а больных еще больше будет", - сказал Жириновский журналистам.