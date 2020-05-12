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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:47
https://ria.ru/20200512/1571315205.html
Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году
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РИА Новости

Жириновский предложил отменить ЕГЭ в этом году

12:22 12.05.2020 (обновлено: 13:47 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в связи с пандемией отменить в России ЕГЭ в этом году и проводить экзамен только в тех вузах, где не хватает мест на все заявки абитуриентов, и только по одному профильному предмету.
"Впереди у нас ЕГЭ, прием в вузы. Мы еще раз ставим вопрос. В этом году в условиях пандемии убрать любой ЕГЭ. Пусть школьники направят документы в те вузы, в которые хотят поступить. Их зачислят, условно 90%, а 10(%) - очередь МГИМО, Физтех, МИФИ, Петербургский университет, вот тем, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит вуз. Все. Почему так не сделать? Нет, уперлись, ЕГЭ будет, а больных еще больше будет", - сказал Жириновский журналистам.
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Минпросвещения РФ и Роспотребнадзор разработали требования к организации проведения ЕГЭ в условиях коронавируса, предполагающие рассадку школьников на большом расстоянии друг от друга, термометрию и санитарную обработку рук.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)ЛДПРВладимир ЖириновскийОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Отмените ЕГЭ уже! Мы так устали, каждый день ждём какие-то хоть новости, а в ответ ничего внятного! Они одно-ЕГЭ будет. Сейчас аж в августе хотят провести, нормальные? Мы и так его год ждали, готовились, ещё и лета не будет?
12 мая, 12:55
УЗУльяна Заколюкина
1600002
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