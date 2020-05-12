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2020-05-12T12:16
https://ria.ru/20200512/1571314880.html
Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571312780_0:48:3069:1774_1036x0_80_0_0_0b65fbf5a89a44aa70b6584c73805daf.jpg
РИА Новости

Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары

12:16 12.05.2020
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© AP Photo / Dmitry LovetskyСотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Сотрудники МЧС на месте пожара в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ, установленных в больницах в Москве и Санкт-Петербурге, где произошли пожары, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Причина организации контрольно-надзорных мероприятий – возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно", - говорится в сообщении.
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