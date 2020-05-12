Росздравнадзор проверяет аппараты ИВЛ в больницах, где произошли пожары

"Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверяет качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые применялись для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Причина организации контрольно-надзорных мероприятий – возникновение пожаров в данных медицинских учреждениях 9 и 12 мая соответственно", - говорится в сообщении.