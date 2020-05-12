Луговой назвал возможных инициаторов "утки" в чешских СМИ о яде из России

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Публикации в чешской прессе о том, что якобы исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Праге привез яд в страну, похожи на журналистские утки, которые могли быть инициированы американскими или британскими спецслужбами, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Я с большим уважением отношусь к Чехии, потому что я там прожил два года, даже школу там оканчивал, и меня с этой страной связывают особые отношения; это раз. Второе - мне кажется, что и президент Чехии неоднократно высказывал "респект" в адрес России, и даже когда была история со Скрипалями, Чехия спокойно на это реагировала", - сказал Луговой РИА Новости.

Он добавил, что в некоторых странах Восточной Европы, например, Чехии и Венгрии антироссийских настроений нет, но другие государства пытаются их формировать. Так, по словам Лугового, вероятно, был спровоцирован снос в Праге памятника в советскому маршалу Ивану Коневу. Он допускает, что публикации в СМИ были сделаны, в том числе для того, чтобы изменить отношение общественности к сносу памятника и "сделать из этого политический спектакль".

"Эта история с ядом, на мой взгляд, - обыкновенная журналистская утка. Просто для обывателей уже создан "ядовый" образ России после историй с (Александром) Литвиненко, Скрипалями. Поэтому проще всего сделать такой информационный вброс", - полагает депутат.

Луговой не исключил, что публикации в чешских СМИ могли быть инициированы спецслужбами других стран.

"Хочу обратить внимание на то, есть ли новостные поводы или идет работа со стороны британских, американских спецслужб. Тем, кто курирует страны Восточного блока, тоже надо как-то отчитываться, что-то делать против России. Наверное, оттуда и появляется все", - отметил он.

"Я не думаю, что это получит какое-то развитие, все постепенно успокоится, потому что чтобы предъявлять такого рода обвинения, надо представлять серьезные доказательства. Мы помним, сколько шума было вокруг дел Литвиненко и Скрипалей, по крайней мере пытались предъявить видео, хотя доказательств так и не было представлено - ни ядов, ни других веществ", - сказал депутат.

Пражское сетевое издание Seznam опубликовало в воскресенье вечером разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин. Чешское ТВ ночью также сообщило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином - это и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.

Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения в СМИ "бездоказательной, чистой провокацией". По ее словам, подобные обвинения призваны усилить отрицательную реакцию на ситуацию вокруг сноса памятника Коневу.