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2020-05-12T12:08
https://ria.ru/20200512/1571314144.html
Луговой назвал возможных инициаторов "утки" в чешских СМИ о яде из России
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РИА Новости

Луговой назвал возможных инициаторов "утки" в чешских СМИ о яде из России

12:08 12.05.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкДепутат госдумы Андрей Луговой
Депутат госдумы Андрей Луговой
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Депутат госдумы Андрей Луговой. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Публикации в чешской прессе о том, что якобы исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Праге привез яд в страну, похожи на журналистские утки, которые могли быть инициированы американскими или британскими спецслужбами, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
"Я с большим уважением отношусь к Чехии, потому что я там прожил два года, даже школу там оканчивал, и меня с этой страной связывают особые отношения; это раз. Второе - мне кажется, что и президент Чехии неоднократно высказывал "респект" в адрес России, и даже когда была история со Скрипалями, Чехия спокойно на это реагировала", - сказал Луговой РИА Новости.
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Он добавил, что в некоторых странах Восточной Европы, например, Чехии и Венгрии антироссийских настроений нет, но другие государства пытаются их формировать. Так, по словам Лугового, вероятно, был спровоцирован снос в Праге памятника в советскому маршалу Ивану Коневу. Он допускает, что публикации в СМИ были сделаны, в том числе для того, чтобы изменить отношение общественности к сносу памятника и "сделать из этого политический спектакль".
"Эта история с ядом, на мой взгляд, - обыкновенная журналистская утка. Просто для обывателей уже создан "ядовый" образ России после историй с (Александром) Литвиненко, Скрипалями. Поэтому проще всего сделать такой информационный вброс", - полагает депутат.
Луговой не исключил, что публикации в чешских СМИ могли быть инициированы спецслужбами других стран.
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"Хочу обратить внимание на то, есть ли новостные поводы или идет работа со стороны британских, американских спецслужб. Тем, кто курирует страны Восточного блока, тоже надо как-то отчитываться, что-то делать против России. Наверное, оттуда и появляется все", - отметил он.
"Я не думаю, что это получит какое-то развитие, все постепенно успокоится, потому что чтобы предъявлять такого рода обвинения, надо представлять серьезные доказательства. Мы помним, сколько шума было вокруг дел Литвиненко и Скрипалей, по крайней мере пытались предъявить видео, хотя доказательств так и не было представлено - ни ядов, ни других веществ", - сказал депутат.
Пражское сетевое издание Seznam опубликовало в воскресенье вечером разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе. СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин. Чешское ТВ ночью также сообщило, что дипломат, который якобы замешан в ситуации с рицином - это и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии Андрей Викторович Кончаков.
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Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала такие сообщения в СМИ "бездоказательной, чистой провокацией". По ее словам, подобные обвинения призваны усилить отрицательную реакцию на ситуацию вокруг сноса памятника Коневу.
Ранее посольство России в Чехии опровергло сообщения о якобы привезенном яде, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Москва пыталась кого-то отравить в Чехии.
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Андрей ЛуговойФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Госдума РФЧехияВ мире
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