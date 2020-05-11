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2020-05-11T04:03
https://ria.ru/20200511/1571261102.html
Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу
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РИА Новости

Чешское издание опубликовало статью о российском "доставщике яда" в Прагу

03:16 11.05.2020 (обновлено: 04:03 11.05.2020)
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© Depositphotos / lightpoetВид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге
© Depositphotos / lightpoet
Вид с башни ратуши на Староместской площади в Праге . Архивное фото
ПРАГА, 11 мая – РИА Новости. Пражское сетевое издание Seznam опубликовало в воскресенье вечером разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К., которого представило работающим в чешской столице руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе.
СМИ называет его человеком, который якобы привез в начале апреля в Чехию смертельный яд рицин.

Антироссийская "бомба"

Пражский еженедельник Respekt 27 апреля сообщил со ссылкой на источник в спецслужбах, что в начале апреля в город якобы прилетел мужчина с российским дипломатическим паспортом, который вез в чемодане яд рицин. По данным издания, мужчина затем отправился в посольство России.
Как предположил еженедельник, яд мог предназначаться для двух пражских муниципальных чиновников, которые связаны со сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованием площади перед посольством России в честь Бориса Немцова. Оба эти деятеля получили полицейскую охрану, как и староста окраинного района Ржепорыйе, установивший памятник власовцам.
Посольство России в Чехии в тот же день категорически отвергло подобные инсинуации, назвав их "вопиющими и гнусными". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения чешских СМИ похожи на очередную утку. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала информацию СМИ фейком и очередным раздражителем в двусторонних отношениях. Позднее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что никто не предъявляет доказательств, что Россия пыталась кого-то отравить в Чехии.
Президент Чехии Милош Земан 5 мая также подверг сомнению информацию еженедельника Respekt о том, что в апреле в Прагу приехал мужчина с российским диппаспортом и рицином, якобы предназначенным для отравления столичных политиков.
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Спецслужбы "кружат" вокруг дипломата

"Андрей Викторович К. в 34 года руководит дипломатическим представительством одного из российских федеральных агентств в Чехии. Одновременно он является центральной фигурой истории, из-за которой главы Праги и двух пражских районов имеют полицейскую охрану. В последние два месяца вокруг него, кроме полиции, также кружит и чешская контрразведка СБИ (Служба безопасности и информации)", - пишет сайт Seznam.
По утверждению журналистов, они выяснили, что "именно он, согласно данным спецслужб, является тем, кто привез в Чехию смертельное вещество". Однако сам Андрей Викторович К. в разговоре с корреспондентом Seznam Янеком Кроупой на прямой вопрос о том, он ли привез в Прагу рицин, ответил отрицательно.
"Это, должно быть, какая-то ошибка, я вез в чемодане дезинфекцию и конфеты", - ответил собеседник издания в разговоре, который якобы состоялся перед комплексом зданий российского посольства в районе Прага-6.
По данным издания, СБИ считает Андрея Викторовича К. сотрудником российских спецслужб, в Чехии он находится уже несколько лет, а дипломатическую должность занимает второй год. Собеседник издания Seznam извинился, что не может дать официальное интервью без одобрения в Москве, и попросил направить ему вопросы по электронной почте.
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Политики под охраной полиции

"Имя подозреваемого дипломата нашему изданию подтвердили несколько источников в спецслужбах, но мы не можем привести его целиком.", - утверждается в статье.
Изданию известно о том, что полиция предоставила охрану приматору Зденеку Гржибу и районным старостам Павелу Новотныму и Ондржею Коларжу 6 апреля. В этот день СБИ якобы направила руководству полиции сообщение, что в Чехии находится агент, который представляет опасность для пражских муниципальных политиков.
"В действительности критический момент произошел задолго до этого. Андрей Викторович К. прилетел в Прагу уже 14 марта. В тот момент у него должен был находиться вышеуказанный чемодан. Как выяснили спецслужбы, из аэропорта до здания посольства РФ его доставил водитель Александр А., которого чешские спецслужбы считают сотрудником ФСБ", - написало издание.
Со ссылкой на чешские спецслужбы Seznam утверждает, что данный водитель обычно встречает в аэропорту важных дипломатов – он якобы отвечает не только за их безопасность, но и за безопасную доставку секретных документов, пересылаемых из посольства в Праге в Москву и обратно.
"Поэтому не было ничего удивительного в том, что молодого дипломата с чувствительным грузом встречал именно он", - утверждается в статье.
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