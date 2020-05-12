Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:23
https://ria.ru/20200512/1571313588.html
Лукашенко: метод Минска по реагированию на COVID применили другие страны
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

Лукашенко: метод Минска по реагированию на COVID применили другие страны

12:02 12.05.2020 (обновлено: 15:23 12.05.2020)
21680
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Методом Белоруссии по реагированию на новый коронавирус уже воспользовались и другие государства, заявил во вторник в Минске президент республики Александр Лукашенко.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии карантин и жесткие ограничения для граждан не вводились, с инфекцией борются очагово. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло до 23 906, всего умерших 135, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
5 мая, 14:15Распространение нового коронавируса
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат", - сказал Лукашенко на совещании во Дворце независимости, его слова приводит Sputnik Беларусь.
По словам белорусского лидера, "этим методом, этим путем воспользовались и другие государства". "Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (в результате COVID-19 – ред.) в Беларуси за эти три месяца", - заявил белорусский лидер.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
"Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия (для экономики в случае продления ограничительных мер - ред.)", - добавил глава белорусского государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
361730353
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Сам себя не похвалишь...
12 мая, 12:13
Pawel Zverev
2510009
И ведь свято в это верит.
12 мая, 14:57
ЕЛЕлена Лашманова
730003
Рекомендуем
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19
Россия вышла на второе место по числу заразившихся коронавирусом
Муратали кызы Бурулай - уборщица ГБУ Жилищник района Мещанский
Самоотверженные
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Лидия Прозорова
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о "скулящих" рожающих
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19
Владимир Жириновский
Жириновский предложил отменить голосование по Конституции из-за пандемии
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
Жириновский призвал вдвое уменьшить число депутатов в России
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
На Украине намерены продлить карантин по коронавирусу после 22 мая
Озеро Чейбеккель
В РСТ предложили разрешить турпоездки между регионами с 1 июня
Девушка под зонтом на одной из улиц Москвы
Опасный сезон. Расчеты показали, что случится с COVID-19 осенью
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В конгресс США внесли резолюцию по "нарушению прав человека в России"
Александр Лукашенко
Лукашенко: чиновники и медики "головой отвечают" за смерти людей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
07:42Власти США попросили ФРС расширить программу кредитования
07:41Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
07:39Суд наложил арест на моржат из "китовой тюрьмы", находящихся в Ялте
07:37Пушков рассказал, как изменится мир после пандемии коронавируса
07:34В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
07:30В Германии число заболевших COVID-19 превысило 171 тысяч человек
Лента новостейМолния