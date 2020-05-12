Лукашенко: метод Минска по реагированию на COVID применили другие страны

МИНСК, 12 мая – РИА Новости. Методом Методом Белоруссии по реагированию на новый коронавирус уже воспользовались и другие государства, заявил во вторник в Минске президент республики Александр Лукашенко

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Белоруссии карантин и жесткие ограничения для граждан не вводились, с инфекцией борются очагово. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло до 23 906, всего умерших 135, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.

"Ситуация в Беларуси сегодня с вирусами и другими заболеваниями, которых у нас хватало и хватает, терпимая. Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат", - сказал Лукашенко на совещании во Дворце независимости, его слова приводит Sputnik Беларусь

По словам белорусского лидера, "этим методом, этим путем воспользовались и другие государства". "Посмотрите на западные страны: потихоньку открылись, начала работать экономика, а это миллионы людей. И в то время как смертность у них за сутки превышает всех умерших (в результате COVID-19 – ред.) в Беларуси за эти три месяца", - заявил белорусский лидер.

"Посмотрите на восток - дружественная нам, родная Россия открыла строительный комплекс, промышленные предприятия, другие основные сектора экономики. Это 90 с лишним процентов населения, которые выйдут на работу. Богатая Россия, у которой накоплен огромный золотовалютный резерв и фонд национального благосостояния. Она поняла, что могут быть плохие последствия (для экономики в случае продления ограничительных мер - ред.)", - добавил глава белорусского государства.