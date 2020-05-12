Прибывшие в Испанию должны будут проходить 14-дневный карантин

МАДРИД, 12 мая – РИА Новости. Прибывающие в Испанию из-за границы должны будут проходить четырнадцатидневный карантин, говорится в указе минздрава.
"Люди, прибывающие из-за границы, должны будут проходить 14-дневный карантин со следующего дня своего прибытия", - говорится в указе, опубликованном в официальном государственном бюллетене. Как следует из документа, они смогут выходить из дома лишь, чтобы приобрести продукты, лекарства и предметы первой необходимости, посетить медучреждения или в случаях крайней необходимости. В случае выхода на улицы они обязаны носить маски.
Медицинские службы могут связываться с этими людьми, чтобы отслеживать их состояние. В случае появления температуры, кашля, затруднения дыхания, ухудшения состояния и других симптомов COVID-19 они должны связаться по телефону с медицинскими службами.
Мера вступает в силу с 15 мая на все время режима повышенной готовности.
Она не затронет медработников и работников, живущих в приграничных районах.
Туристические агентства, туроператоры и транспортные компании должны информировать своих клиентов о новых мерах во время продажи билетов в Испанию. Пассажиры самолетов должны будут заполнять специальные формуляры о состоянии здоровья, которые должны представить, когда окажутся на испанской территории.
До этого 14-дневный карантин был обязательным только для приезжающих из Италии. Из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Испании и постепенного снятия карантинных мер власти приняли решение усилить меры контроля.
Испания занимает третье место в мире после США и России по числу выявленных случаев заболевания COVID-19 (с начала эпидемии и по 11 мая – 227,5 тысячи человек), четвертое по количеству жертв (26,7 тысячи) – после США, Великобритании и Италии. На сегодняшний день выздоровели 137 тысяч человек.
Власти страны в конце апреля представили план постепенного выхода из карантина, который состоит из четырех стадий. C 11 мая часть территории страны, на которой живут примерно половина населения, перешла с нулевой на первую стадию смягчения карантинных мер. Как заявил премьер Педро Санчес, страна может вернуться к нормальной жизни к концу июня, если ситуация будет развиваться так, как она развивается сейчас.
Режим повышенной готовности продлен до 24 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.