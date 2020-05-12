Прибывшие в Испанию должны будут проходить 14-дневный карантин

"Люди, прибывающие из-за границы, должны будут проходить 14-дневный карантин со следующего дня своего прибытия", - говорится в указе, опубликованном в официальном государственном бюллетене. Как следует из документа, они смогут выходить из дома лишь, чтобы приобрести продукты, лекарства и предметы первой необходимости, посетить медучреждения или в случаях крайней необходимости. В случае выхода на улицы они обязаны носить маски.