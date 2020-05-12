В ДНР число заразившихся коронавирусом возросло до 199

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлено 15 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 12 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР 199. На лечении 167 пациентов. Выписаны 27 человек. Летальных случаев - пять ", - говорится в сообщении пресс-службы.