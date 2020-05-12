Беглов поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку медоборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

"Александр Беглов дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города", - говорится в сообщении.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили пациентов с коронавирусной инфекцией.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании. Загорелся один из аппаратов ИВЛ. В настоящее время на месте работают следователи.