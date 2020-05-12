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2020-05-12T11:40
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Беглов поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга
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РИА Новости

Беглов поручил провести проверку во всех стационарах Петербурга

11:20 12.05.2020 (обновлено: 11:40 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил провести проверку медоборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города после пожара в больнице Святого Георгия, где погибли пять человек, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"Александр Беглов дал поручение провести проверку медицинского оборудования, состояния противопожарной безопасности и путей эвакуации тяжелых больных во всех стационарах города", - говорится в сообщении.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили пациентов с коронавирусной инфекцией.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электрооборудовании. Загорелся один из аппаратов ИВЛ. В настоящее время на месте работают следователи.
ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Вчера, 10:59
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