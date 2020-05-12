Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником и пожелал им здоровья.
"У нас в Москве есть памятник военной медсестре. Такие хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат. А сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел. В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья",- написал мэр в своих социальных сетях. Отдельное спасибо мэр высказал тем, кто вызвался работать в коронавирусных госпиталях.
"Спасибо всем медикам. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить вашу работу", - отметил градоначальник.
Двенадцатого мая отмечается Международный день медицинской сестры. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, его празднуют более 50 тысяч сотрудников московских стационаров, поликлиник, станций скорой медицинской помощи и других организаций столичного здравоохранения.
"С приходом вируса в наш город нагрузка возросла на всех наших медсестер - всех, кто трудится в инфекционных и неинфекционных стационарах, поликлиниках, амбулаторных центрах. Изо дня в день вы самоотверженно выходите на работу для того, чтобы москвичи могли оставаться дома. Жизнь и здоровье людей будут спасены благодаря точности ваших действий, вашему высокому профессионализму, который не подводит, даже несмотря на усталость. При этом мы знаем, что вы не остаетесь равнодушными к людям и всегда стараетесь сделать чуть больше. Доброе слово, улыбка, ободряющий взгляд — порой они действуют сильнее лекарств. Спасибо вам! С праздником, наши герои", - сказала Ракова.
По ее словам, из более 50 тысяч медицинских сестер, работающих в системе здравоохранения Москвы, большая часть, почти 28 тысяч работают в городских стационарах для взрослых и детей. Еще около 22 тысяч – в городских поликлиниках.
"Сегодня на защиту москвичей вышли тысячи медицинских сестер, которые работают в приемных отделениях, в реанимациях, отделениях стационаров, в поликлиниках, на скорой помощи. Свой праздник вы всегда встречаете на работе, а в эти дни именно вы находитесь на передовой. В это сложное время для всех нас вы - пример мужества, стойкости и выдержки. Многие из вас жертвуют временем в кругу семьи и отдают все свое внимание пациентам и своей работе. Спасибо вам за верность своему делу, доброе и чуткое отношение к пациентам",- поздравил врачей глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.