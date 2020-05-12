Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мэр Москвы Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных медсестер и медбратьев с профессиональным праздником и пожелал им здоровья.

"У нас в Москве есть памятник военной медсестре. Такие хрупкие женщины на своих плечах выносили с поля боя сотни солдат. А сегодня на плечах медсестер и медбратьев держится наша медицина. Они дежурят у постели пациентов, следят за чистотой, ассистируют хирургам - делают сотни незаметных незаменимых дел. В профессиональный праздник я желаю всем медицинским сестрам и медбратьям крепкого здоровья",- написал мэр в своих социальных сетях. Отдельное спасибо мэр высказал тем, кто вызвался работать в коронавирусных госпиталях.

"Спасибо всем медикам. Мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить вашу работу", - отметил градоначальник.

Двенадцатого мая отмечается Международный день медицинской сестры. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова , его празднуют более 50 тысяч сотрудников московских стационаров, поликлиник, станций скорой медицинской помощи и других организаций столичного здравоохранения.

"С приходом вируса в наш город нагрузка возросла на всех наших медсестер - всех, кто трудится в инфекционных и неинфекционных стационарах, поликлиниках, амбулаторных центрах. Изо дня в день вы самоотверженно выходите на работу для того, чтобы москвичи могли оставаться дома. Жизнь и здоровье людей будут спасены благодаря точности ваших действий, вашему высокому профессионализму, который не подводит, даже несмотря на усталость. При этом мы знаем, что вы не остаетесь равнодушными к людям и всегда стараетесь сделать чуть больше. Доброе слово, улыбка, ободряющий взгляд — порой они действуют сильнее лекарств. Спасибо вам! С праздником, наши герои", - сказала Ракова.

По ее словам, из более 50 тысяч медицинских сестер, работающих в системе здравоохранения Москвы, большая часть, почти 28 тысяч работают в городских стационарах для взрослых и детей. Еще около 22 тысяч – в городских поликлиниках.