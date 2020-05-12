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2020-05-12T10:55
https://ria.ru/20200512/1571308606.html
В челябинской больнице ответили на жалобы пациентки на питание
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РИА Новости

В челябинской больнице ответили на жалобы пациентки на питание

10:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкКоридор в больнице
Коридор в больнице
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Коридор в больнице. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Питание в горбольнице №8 Челябинска, на которое пожаловалась пациентка, организовано по дифференцированному семидневному меню с учетом стандартных диет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе горбольницы.
Ранее женщина, находящаяся в челябинской горбольнице №8 в терапевтическом отделении, пожаловалась в соцсети "ВКонтакте" на скудное питание, отметив, что "мы насчитали 25 макарон в тарелке", и разместив фото обеда, также включавшего суп.
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По данным пресс-службы, питание пациентов в стационарных подразделениях больницы организовано в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ №330 от 5 августа 2003 года "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ".
"Советом по лечебному питанию больницы утверждено дифференцированное семидневное меню с учетом стандартных диет. Качество приготовления пищи контролируется путем бракеража с ведением специального журнала", - говорится в сообщении.
Кроме того, пояснили в пресс-службе, в понедельник главный врач больницы провел обход пациентов терапевтического отделения - жалоб на питание никто не высказал.
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По данным горбольницы, на обед 10 мая в общем варианте диеты в терапевтическом отделении давали свекольник со сметаной (410 граммов), отварные макароны (200 граммов) с молочным соусом (100 граммов), хлеб пшеничный (200 граммов), компот из сухофруктов (200 граммов), вареное яйцо. Кроме того, на обед 11 мая в общем варианте диеты в терапевтическом отделении выдавались рассольник со сметаной (410 граммов), отварная морковь (100 граммов), рагу из птицы (250 граммов), хлеб пшеничный (200 граммов), компот из сухофруктов (200 граммов).
В пресс-службе минздрава региона пообещали позднее предоставить комментарий по питанию в больнице.
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Здоровье - ОбществоЧелябинск
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