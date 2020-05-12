В челябинской больнице ответили на жалобы пациентки на питание

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Питание в горбольнице №8 Питание в горбольнице №8 Челябинска , на которое пожаловалась пациентка, организовано по дифференцированному семидневному меню с учетом стандартных диет, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе горбольницы.

Ранее женщина, находящаяся в челябинской горбольнице №8 в терапевтическом отделении, пожаловалась в соцсети "ВКонтакте" на скудное питание, отметив, что "мы насчитали 25 макарон в тарелке", и разместив фото обеда, также включавшего суп.

По данным пресс-службы, питание пациентов в стационарных подразделениях больницы организовано в соответствии с приказом министерства здравоохранения РФ №330 от 5 августа 2003 года "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях РФ".

"Советом по лечебному питанию больницы утверждено дифференцированное семидневное меню с учетом стандартных диет. Качество приготовления пищи контролируется путем бракеража с ведением специального журнала", - говорится в сообщении.

Кроме того, пояснили в пресс-службе, в понедельник главный врач больницы провел обход пациентов терапевтического отделения - жалоб на питание никто не высказал.

По данным горбольницы, на обед 10 мая в общем варианте диеты в терапевтическом отделении давали свекольник со сметаной (410 граммов), отварные макароны (200 граммов) с молочным соусом (100 граммов), хлеб пшеничный (200 граммов), компот из сухофруктов (200 граммов), вареное яйцо. Кроме того, на обед 11 мая в общем варианте диеты в терапевтическом отделении выдавались рассольник со сметаной (410 граммов), отварная морковь (100 граммов), рагу из птицы (250 граммов), хлеб пшеничный (200 граммов), компот из сухофруктов (200 граммов).