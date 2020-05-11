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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-11T17:34
https://ria.ru/20200511/1571284677.html
Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон
https://cdn21.img.ria.ru/images/97782/08/977820879_0:261:2500:1667_1036x0_80_0_0_b411e4da5f1b8af61283012788d0ea12.jpg
РИА Новости

Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

17:16 11.05.2020 (обновлено: 17:34 11.05.2020)
12144
© Fotolia / ElenathewiseСтоловые приборы
Столовые приборы
© Fotolia / Elenathewise
Столовые приборы. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пациенты челябинской больницы № 8 пожаловались на скудное питание, сообщает газета "Московский комсомолец".
Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.
"Хорошо, у кого есть родственники, накормят. Страшно подумать, у кого их нет, после такого лечения можно сразу в другое отделение попасть", — написала пациентка.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу инфицированных и жертв являются США.
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По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Ниче. Щас глав врач напишет- фейк, провокация, агент госдепа лечился у нас. Мы все проверки прошли, контракты проверьте, все отлично и бла бла бла. Такое везде, экономят как могут+откаты+воровство. Вот и итог.
11 мая, 17:20
Василий Иванов
32110121
чего хотели ))) Сами избавились от СССР)) А теперь - капитализьм)) Я вообще не понимаю, почему за мой счет ее кормить должны? Кстати, макарон много есть не надо... вредно для талии
11 мая, 18:33
О Ольга Занкова
740025
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