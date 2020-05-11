Пациентка российской больницы пожаловалась на обед из 25 макарон

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Пациенты челябинской больницы № 8 пожаловались на скудное питание, сообщает газета " Пациенты челябинской больницы № 8 пожаловались на скудное питание, сообщает газета " Московский комсомолец ".

Издание обратило внимание на фотографию с порцией макарон из 25 штук, которую выложила в группе "Регион-74 | Челябинск" во "ВКонтакте" одна из пациенток лечебного учреждения, перепрофилированного под прием больных с коронавирусом.

"Хорошо, у кого есть родственники, накормят. Страшно подумать, у кого их нет, после такого лечения можно сразу в другое отделение попасть", — написала пациентка.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу инфицированных и жертв являются США.

По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски и перчатки. Также приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.