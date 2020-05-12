В прокуратуре рассказали о пациентах, погибших при пожаре в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. При пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пациенты из одной палаты, пациенты из соседних палат были эвакуированы, они не пострадали, сообщил журналистам прокурор города Сергей Литвиненко.

"Люди в палате все погибли. Причина возгорания сейчас устанавливается. Проводится прокурорская проверка. Здесь находятся все контролирующие органы… Люди, которые находились в соседних палатах, были эвакуированы. Они не пострадали. В настоящий момент мы устанавливаем причины происшествия", - сказал он.

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Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.

ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".