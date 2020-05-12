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2020-05-12T10:48
https://ria.ru/20200512/1571307901.html
В прокуратуре рассказали о пациентах, погибших при пожаре в Петербурге
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РИА Новости

В прокуратуре рассказали о пациентах, погибших при пожаре в Петербурге

10:48 12.05.2020
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© Фото : МЧС РоссииПожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
© Фото : МЧС России
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. При пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пациенты из одной палаты, пациенты из соседних палат были эвакуированы, они не пострадали, сообщил журналистам прокурор города Сергей Литвиненко.
"Люди в палате все погибли. Причина возгорания сейчас устанавливается. Проводится прокурорская проверка. Здесь находятся все контролирующие органы… Люди, которые находились в соседних палатах, были эвакуированы. Они не пострадали. В настоящий момент мы устанавливаем причины происшествия", - сказал он.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Петербурге. Погибли пять человек, эвакуированы 150 человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.
ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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Распространение нового коронавирусаПожар в больнице в Санкт-ПетербургеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургПроисшествия
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