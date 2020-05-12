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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:39
https://ria.ru/20200512/1571307393.html
В Москве за сутки выявили 5392 случая коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1036x0_80_0_0_8a6b0a8ec571e6aa360a586bac86536b.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки выявили 5392 случая коронавируса

10:39 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наибольшее число выявленных зараженных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 5392, Подмосковье - 1063, Нижегородской области - 354, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в России зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания.
"Распределение по субъектам: Москва - 5392, Московская область - 1063, Нижегородская область - 354", - говорится в сообщении.
Также 339 случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 227 - в Красноярском крае, 211 - в Свердловской области, 116 - в Дагестане.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваКрасноярский крайМосковская область (Подмосковье)Общество
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