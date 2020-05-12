В Москве за сутки выявили 5392 случая коронавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Наибольшее число выявленных зараженных коронавирусом за сутки зарегистрировано в Москве - 5392, Подмосковье - 1063, Нижегородской области - 354, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в России зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания.
"Распределение по субъектам: Москва - 5392, Московская область - 1063, Нижегородская область - 354", - говорится в сообщении.
Также 339 случаев за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 227 - в Красноярском крае, 211 - в Свердловской области, 116 - в Дагестане.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф