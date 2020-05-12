В России за сутки 3711 человек выздоровели от коронавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 3711 человек, всего выписаны 43 512, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 3711 человек... Выписано за весь период 43 512 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1820 человек выписаны в Москве, 193 в Подмосковье, 180 в Татарстане, 103 в Санкт-Петербурге, 99 в Свердловской области, 90 в Красноярском крае.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф