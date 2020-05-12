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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T10:37
https://ria.ru/20200512/1571307238.html
В России за сутки 3711 человек выздоровели от коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570827085_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_98424e368a1cf5efa62a6fed1e8392d8.jpg
РИА Новости

В России за сутки 3711 человек выздоровели от коронавируса

10:37 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. За сутки от коронавируса в России выздоровели 3711 человек, всего выписаны 43 512, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
"За последние сутки выписано 3711 человек... Выписано за весь период 43 512 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 1820 человек выписаны в Москве, 193 в Подмосковье, 180 в Татарстане, 103 в Санкт-Петербурге, 99 в Свердловской области, 90 в Красноярском крае.
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