В России за сутки выявили 10 899 случаев заражения коронавирусом

Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией в центре МГУ имени М. В. Ломоносова

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В 83 российских регионах за сутки выявили 10 899 человек с подтвержденным В 83 российских регионах за сутки выявили 10 899 человек с подтвержденным COVID-19 , сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Москве (5392), Подмосковье (1063), Нижегородской области (354), Санкт-Петербурге (339) и Красноярском крае (227). При этом у 4704 пациентов (43,1 процента) отсутствуют клинические проявления болезни. Умерли 107 человек.

Накануне сообщалось о 11 656 новых выявленных случаях. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано 232 243 больных COVID-19, из них более 43 тысяч выздоровели, 2116 пациентов умерли.

Распространение коронавирусной инфекции

Коронавирусу SARS-CoV-2, по последним данным Всемирной организации здравоохранения , оказались подвержены свыше четырех миллионов человек, как минимум 278 тысяч из них скончались.

Согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), на первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты , Россия заняла вторую строчку. Также в список наиболее подверженных COVID-19 государств входят Испания, Великобритания, Италия, Франция, Германия, Бразилия, Турция, Иран и Китай

Накануне Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней, который длились вплоть до 11 мая, завершается. По словам президента, Россия подошла к следующему этапу — смягчению режима ограничений, однако одномоментно это не произойдет. Поскольку опасность COVID-19 сохраняется, борьба с эпидемией продолжится.

В Москве и многих других регионах продлили режим всеобщей самоизоляции. Жители столицы, помимо этого, могут передвигаться на транспорте только при наличии электронного пропуска, а в общественных местах, в том числе в магазинах и на работе, с 12 мая необходимо носить медицинские маски и перчатки.

Власти напоминают о важности социального дистанцирования и призывают не покидать свои дома без крайней необходимости, чтобы избежать новой волны заболеваемости и снизить нагрузку на систему здравоохранения.