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2020-05-12T13:59
https://ria.ru/20200512/1571306882.html
Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты
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РИА Новости

Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты

10:33 12.05.2020 (обновлено: 13:59 12.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Леонид Пасечник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Процесс интеграции самопровозглашенной Луганской народной республики с Россией продолжает набирать обороты, заявил в официальном поздравлении глава ЛНР Леонид Пасечник.
Сегодня, 12 мая, отмечается День образования Луганской народной республики.

"За шесть лет становления республики в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь <…> Многого удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России. На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне", — говорится в поздравлении.

Пасечник выразил уверенность, что республика обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.
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"Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия! Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство! И пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой", — обратился глава ЛНР к ее жителям.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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ТМТоварищ Маузер
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Alex Anon
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