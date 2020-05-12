Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты

ЛУГАНСК, 12 мая — РИА Новости. Процесс интеграции самопровозглашенной Луганской народной республики с Россией продолжает набирать обороты, заявил в официальном поздравлении глава ЛНР Леонид Пасечник.
Сегодня, 12 мая, отмечается День образования Луганской народной республики.
"За шесть лет становления республики в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь <…> Многого удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России. На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне", — говорится в поздравлении.
Пасечник выразил уверенность, что республика обязательно добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.
"Дорогие земляки! От всей души желаю крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях и семейного благополучия! Пусть сердца наполняются гордостью за наше государство! И пусть на Луганскую землю навсегда вернется мир и покой", — обратился глава ЛНР к ее жителям.