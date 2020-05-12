Глава ЛНР заявил, что процесс интеграции с Россией набирает обороты

"За шесть лет становления республики в условиях военного времени мы прошли очень непростой путь <…> Многого удалось достичь благодаря всеобъемлющей помощи и постоянной поддержке братской России. На сегодняшний день процесс интеграции с Российской Федерацией продолжает набирать обороты, а получение российского гражданства открывает жителям Донбасса новые горизонты и дает чувство уверенности в завтрашнем дне", — говорится в поздравлении.