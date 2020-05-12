Toyota возобновила производство в Петербурге в полном объеме

"Это решение было принято руководством компании в связи c прекращением режима нерабочих дней, а также на основании специальных постановлений правительств Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, снимающих ограничения с деятельности части предприятий. Для Toyota безопасность сотрудников, партнеров и клиентов является приоритетом номер один. Поэтому все наши действия направлены на то, чтобы каждый клиент чувствовал себя в полной уверенности и защищенности с нами в любой момент", - подчеркивает компания.