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2020-05-12T11:09
https://ria.ru/20200512/1571306271.html
Toyota возобновила производство в Петербурге в полном объеме
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РИА Новости

Toyota возобновила производство в Петербурге в полном объеме

11:09 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил КиреевПроизводство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Михаил Киреев
Производство новой модели Toyota RAV4 в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Японский автоконцерн Toyota 12 мая возобновляет производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге в полном объеме, также начнут работать склады запчастей компании в Московской области и Новосибирске, следует из сообщения Toyota.
"Это решение было принято руководством компании в связи c прекращением режима нерабочих дней, а также на основании специальных постановлений правительств Санкт-Петербурга, Московской и Новосибирской областей, снимающих ограничения с деятельности части предприятий. Для Toyota безопасность сотрудников, партнеров и клиентов является приоритетом номер один. Поэтому все наши действия направлены на то, чтобы каждый клиент чувствовал себя в полной уверенности и защищенности с нами в любой момент", - подчеркивает компания.
Отмечается, что Toyota соблюдает все необходимые санитарно-эпидемиологические условия в части противодействия распространению коронавируса для работы в полном соответствии с требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.
Завод компании приостановил сборку машин в Петербурге в апреле, когда в стране указом президента был объявлен режим нерабочего времени.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовосибирскМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургЭкономика
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