В Петербурге пока не приняли решение о судьбе пациентов горевшей больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Решение о переводе пациентов больницы Святого Георгия, где при пожаре погибли 5 человек, в другие стационары или о перераспределении больных в пределах больницы пока не принято, сообщили РИА Новости в приемной главврача медучреждения.
Ранее ГУМЧС по Петербургу сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. В городском ГУМЧС подтвердили, что в результате пожара погибли пять человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных с коронавирусной инфекцией.
"Пока неизвестно", - сказала представитель больницы, отвечая на соответствующий вопрос.
Больница Святого Георгия стала одним из первых городских стационаров, перепрофилированных на прием больных с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте медучреждения.
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