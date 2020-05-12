В Петербурге пока не приняли решение о судьбе пациентов горевшей больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Решение о переводе пациентов больницы Святого Георгия, где при пожаре погибли 5 человек, в другие стационары или о перераспределении больных в пределах больницы пока не принято, сообщили РИА Новости в приемной главврача медучреждения.