Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387

ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 61, до 1387, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 12 мая 2020 года лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1 387 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
В городе Петушки и Петушинском районе зарегистрированы 266 случаев COVID-19, Владимире - 257, в Гусь-Хрустальном районе - 155, Ковровском районе - 138, Муроме - 120, Александровском - 120, Кольчугинском - 77, Судогодском - 53.
Пятнадцать человек, у которых лабораторно был подтвержден коронавирус, умерли. Выздоровели 100 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.