Во Владимирской области число случаев коронавируса выросло до 1387

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 (мск) 12 мая 2020 года лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1 387 случаев заболевания", - говорится в сообщении.