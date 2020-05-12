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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T09:55
https://ria.ru/20200512/1571304409.html
В Приамурье пересчитают зарплату медикам, работающим с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705892_0:76:1661:1010_1036x0_80_0_0_667052a399a5b54d8728e313112781d0.jpg
РИА Новости

В Приамурье пересчитают зарплату медикам, работающим с коронавирусом

09:55 12.05.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач в костюме биозащиты
Врач в костюме биозащиты
© РИА Новости
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Врач в костюме биозащиты. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая - РИА Новости. Медикам Амурской области до 14 мая пересчитают заработную плату с учетом полученных от Минздрава РФ разъяснений о начислении стимулирующих выплат за работу с зараженными коронавирусом, сообщает правительство региона.
Президент РФ Владимир Путин 11 мая поручил губернаторам к 15 мая довести до всех медработников, работающих с COVID-19, апрельские выплаты. Президент уточнил, что, по его данным, на 9 мая деньги медикам выплатили только 56 российских субъектов, на руки их получили 56 тысяч человек - меньше половины из тех, кому они начислены. Все средства, по словам Путина, на апрельские выплаты в регионы поступили. Борющимся с коронавирусом медикам установлена с апреля на три месяца федеральная выплата от 25 до 80 тысяч рублей в месяц.
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Правительство Приамурье сообщает, что на дополнительные выплаты медикам области предусмотрено 138 миллионов рублей, власти уточняют, что выплаты начали получать вместе с апрельской заработной платой. После разъяснений Минздрава РФ начисленные ранее средства пересчитают.
"Буквально вчера мы получили разъяснения на уровне минздрава России о порядке начисления данных выплат. Идет уточнение формулировки в части термина "за фактически отработанное время"... Это все время работы специалиста в месяце, за исключением больничного, отпуска и т.п. До 14 мая будет осуществлен перерасчет всем медицинским работникам в рамках осуществления выплат стимулирующего характера... в сторону увеличения", - цитирует правительство Приамурья замминистра здравоохранения региона Наталью Газданову.
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Всего в Амурской области, по последним данным, 152 случая COVID-19, 30 человек выздоровели, 122 продолжают лечение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАмурская область
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