В Приамурье пересчитают зарплату медикам, работающим с коронавирусом

Правительство Приамурье сообщает, что на дополнительные выплаты медикам области предусмотрено 138 миллионов рублей, власти уточняют, что выплаты начали получать вместе с апрельской заработной платой. После разъяснений Минздрава РФ начисленные ранее средства пересчитают.

"Буквально вчера мы получили разъяснения на уровне минздрава России о порядке начисления данных выплат. Идет уточнение формулировки в части термина "за фактически отработанное время"... Это все время работы специалиста в месяце, за исключением больничного, отпуска и т.п. До 14 мая будет осуществлен перерасчет всем медицинским работникам в рамках осуществления выплат стимулирующего характера... в сторону увеличения", - цитирует правительство Приамурья замминистра здравоохранения региона Наталью Газданову.