В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.