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2020-05-12T09:44
https://ria.ru/20200512/1571303951.html
В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571301649_0:124:606:465_1036x0_80_0_0_402f7be220645f79b420cf0d9212d7e9.jpg
РИА Новости

В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице

09:44 12.05.2020
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© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер ОнлайнПожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
© ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн
Пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Стоп-кадр видео очевидца
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.
"Подтверждаем, что при пожаре погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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