В МЧС подтвердили данные о погибших при пожаре в петербургской больнице

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Пять человек погибли при пожаре в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в городском ГУМЧС.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек. Сообщалось, что в больнице Святого Георгия лечили больных коронавирусной инфекцией.
"Подтверждаем, что при пожаре погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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