В Петербурге ликвидировали открытое горение в больнице Святого Георгия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости . Открытое горение ликвидировано в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.

Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.