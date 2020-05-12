В Петербурге ликвидировали открытое горение в больнице Святого Георгия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировано в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где, по предварительным данным, погибли пять человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГУМЧС.
"На данный момент ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства.
Городское ГУМЧС добавило, что ликвидация последствий пожара произошла в 9.40.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.
ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу по факту пожара возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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