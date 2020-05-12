В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

Они предлагают внести изменения в КОАП, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном нарушении — до двух лет. Кроме того, документ предусматривает для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз — от 100 до 150 тысяч.