В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект о наказании чиновников за хамство, предусматривающий административную ответственность.
Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
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Они предлагают внести изменения в КОАП, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном нарушении — до двух лет. Кроме того, документ предусматривает для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз — от 100 до 150 тысяч.
Также предлагается изменить понятие оскорбления: формулировку "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме" дополнить словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. В поддержку проекта также выступил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
О необходимости строже наказывать чиновников за неподобающее поведение ранее заявлял Владимир Путин: по словам президента, "без уважения к людям работать нельзя". Поводом для этого послужил инцидент с теперь уже бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Губернатора сначала исключили из "Единой России", а после он лишился должности. Как отмечал Александр Хинштейн, партия проработает механизм ужесточения наказания за хамство со стороны чиновников.
В конце апреля из ЕР также исключили экс-замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова: в соцсетях опубликовали видео, где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр. Вскоре Овсянникова уволили из Минпромторга.
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