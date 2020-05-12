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2020-05-12T11:13
https://ria.ru/20200512/1571301897.html
В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

09:03 12.05.2020 (обновлено: 11:13 12.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Государственную думу внесли законопроект о наказании чиновников за хамство, предусматривающий административную ответственность.
Авторами инициативы стали секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
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Они предлагают внести изменения в КОАП, согласно которым чиновников будут дисквалифицировать на срок до года за хамство, а при повторном нарушении — до двух лет. Кроме того, документ предусматривает для государственных и муниципальных служащих штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз — от 100 до 150 тысяч.
Также предлагается изменить понятие оскорбления: формулировку "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме" дополнить словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".
Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной работе. В поддержку проекта также выступил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов.
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О необходимости строже наказывать чиновников за неподобающее поведение ранее заявлял Владимир Путин: по словам президента, "без уважения к людям работать нельзя". Поводом для этого послужил инцидент с теперь уже бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин. Губернатора сначала исключили из "Единой России", а после он лишился должности. Как отмечал Александр Хинштейн, партия проработает механизм ужесточения наказания за хамство со стороны чиновников.
В конце апреля из ЕР также исключили экс-замглавы Минпромторга Дмитрия Овсянникова: в соцсетях опубликовали видео, где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр. Вскоре Овсянникова уволили из Минпромторга.
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Дмитрий ОвсянниковСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИжевскГосдума РФАлександр ХинштейнАндрей ТурчакПолитика
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