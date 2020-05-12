В Петербурге перевели людей из горевшей реанимации на первый этаж клиники

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Все находившиеся во время пожара в реанимационном отделении в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге пациенты и сотрудники персонала размещены на первом этаже здания, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее ГУМЧС по региону сообщило, что пожар произошел в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эвакуированы 150 человек. Представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что в результате пожара, по предварительным данным, погибли пять человек.
"После возгорания на шестом этаже восьмиэтажного здания пациенты и персонал размещены на первом этаже", - сказал собеседник агентства.
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