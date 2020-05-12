В России разработали предложение на демонстратор сверхзвукового самолета

"В России в рамках научно-исследовательских работ помимо тематических исследований в интересах развития ключевых технологий СГС нового поколения, также большое внимание уделяется созданию интегрального летного самолета-демонстратора. Так, в 2019 году в ЦАГИ разработано техническое предложение на демонстратор комплекса технологий СГС "Стриж", макет которого и был представлен на МАКС-2019", - сказал Сыпало.