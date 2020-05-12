В России разработали предложение на демонстратор сверхзвукового самолета

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техническое предложение на демонстратор перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) "Стриж" разработано в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
"В России в рамках научно-исследовательских работ помимо тематических исследований в интересах развития ключевых технологий СГС нового поколения, также большое внимание уделяется созданию интегрального летного самолета-демонстратора. Так, в 2019 году в ЦАГИ разработано техническое предложение на демонстратор комплекса технологий СГС "Стриж", макет которого и был представлен на МАКС-2019", - сказал Сыпало.
По его словам, успешная реализация программы этого летного демонстратора позволит в сжатые сроки и с опережением мировых конкурентов осуществить разработку конкурентоспособного СГС легкого класса, сформировать уникальный научно-технический задел высокого уровня технологической готовности в интересах создания СГС среднего и тяжелого классов.