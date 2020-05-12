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2020-05-12T10:13
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В России разработали предложение на демонстратор сверхзвукового самолета
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РИА Новости

В России разработали предложение на демонстратор сверхзвукового самолета

08:43 12.05.2020 (обновлено: 10:13 12.05.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИКирилл Сыпало
Кирилл Сыпало
© Фото предоставлено пресс-службой ЦАГИ
Кирилл Сыпало. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Техническое предложение на демонстратор перспективного сверхзвукового гражданского самолета (СГС) "Стриж" разработано в России, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.
"В России в рамках научно-исследовательских работ помимо тематических исследований в интересах развития ключевых технологий СГС нового поколения, также большое внимание уделяется созданию интегрального летного самолета-демонстратора. Так, в 2019 году в ЦАГИ разработано техническое предложение на демонстратор комплекса технологий СГС "Стриж", макет которого и был представлен на МАКС-2019", - сказал Сыпало.
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По его словам, успешная реализация программы этого летного демонстратора позволит в сжатые сроки и с опережением мировых конкурентов осуществить разработку конкурентоспособного СГС легкого класса, сформировать уникальный научно-технический задел высокого уровня технологической готовности в интересах создания СГС среднего и тяжелого классов.
Читайте полный текст интервью Кирилла Сыпало >>
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ЦАГИ имени Н. Е. ЖуковскогоРоссийская академия наукТехнологииБезопасность
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